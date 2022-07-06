Dzidzio: Украина наконец-то объединилась. Никогда такого не было

Dzidzio: Я благодарю Бога, маму, папу за то, что я – украинец Фото: dzidzio / Instagram

"Наконец-то Украина объединилась. Не было такого никогда. Было искаженное, не до конца понятное понятие, что такое украинец, что такое носить паспорт, что такое гражданин, какая это большая ответственность", – сказал он.

По словам артиста, быть украинцем – большая гордость.

"Я благодарю Бога, маму, папу за то, что я – украинец, что вместе со своими земляками проживаю непростые, но очень важные годы становления настоящей Украины. Мы уже объединились раз и навсегда", – подчеркнул Хома.

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