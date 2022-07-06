Dzidzio: Украина наконец-то объединилась. Никогда такого не было

"Наконец-то Украина объединилась. Не было такого никогда. Было искаженное, не до конца понятное понятие, что такое украинец, что такое носить паспорт, что такое гражданин, какая это большая ответственность", – сказал он.
По словам артиста, быть украинцем – большая гордость.
"Я благодарю Бога, маму, папу за то, что я – украинец, что вместе со своими земляками проживаю непростые, но очень важные годы становления настоящей Украины. Мы уже объединились раз и навсегда", – подчеркнул Хома.
Россия открыто напала на Украину 24 февраля, российский президент Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
2 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что за время открытого вторжения российских войск в Украину от оккупантов освободили 1027 населенных пунктов, еще 2610 остаются под российской оккупацией.