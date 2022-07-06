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Dzidzio: Украина наконец-то объединилась. Никогда такого не было

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Dzidzio: Я благодарю Бога, маму, папу за то, что я украинец
Dzidzio: Я благодарю Бога, маму, папу за то, что я – украинец
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что после начала полномасштабной войны украинцы смогли объединиться, как никогда ранее.

"Наконец-то Украина объединилась. Не было такого никогда. Было искаженное, не до конца понятное понятие, что такое украинец, что такое носить паспорт, что такое гражданин, какая это большая ответственность", – сказал он.

По словам артиста, быть украинцем – большая гордость.

"Я благодарю Бога, маму, папу за то, что я – украинец, что вместе со своими земляками проживаю непростые, но очень важные годы становления настоящей Украины. Мы уже объединились раз и навсегда", – подчеркнул Хома.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, российский президент Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что за время открытого вторжения российских войск в Украину от оккупантов освободили 1027 населенных пунктов, еще 2610 остаются под российской оккупацией.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война России против Украины, Dzidzio, Михаил Хома
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