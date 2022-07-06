  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"

Dzidzio: Мама дала мне жизнь. Я ей всю жизнь за это благодарен. Люблю, ценю Фото: dzidzio / Instagram

По словам Dzidzio, он мог не родиться.

"Мама мне рассказала. Я просто спрашивал у мамы, почему у нее такие ожоги на ногах. В мае 1983 года она разжигала под кухней. А тогда нужно было соляркой жечь дрова, они так легче загорались. Мама перепутала и налила бензин. Он вспыхнул и перешел на штаны синтетические. Ее отправили в больницу. На руках у нее маленький ребенок, она с сестрой тогда была", – рассказал певец.

Как он отметил, мама тогда от врачей узнала о своей беременности. Ей по назначениям врача следовало либо делать операцию по пересадке [кожи], либо колоть обезболивающие, а при беременности этого делать было бы нельзя.

"Врачи говорили одно: нужно делать аборт. Бабушка и священник говорили, что нельзя. Мама была где-то посредине: слушала бабушку, немного слушала врачей. До конца было неясно, выживет ребенок или нет. Говорили, что ребенок может родиться калекой при таком стрессе. Мама дала мне жизнь. Я ей всю жизнь за это благодарен. Люблю, ценю. Она выбрала, в муках терпела", – рассказал Dzidzio.

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