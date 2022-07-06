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06 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"

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Dzidzio: Мама дала мне жизнь. Я ей всю жизнь за это благодарен. Люблю, ценю
Dzidzio: Мама дала мне жизнь. Я ей всю жизнь за это благодарен. Люблю, ценю
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что его мать во время беременности им терпела муки.

По словам Dzidzio, он мог не родиться.

"Мама мне рассказала. Я просто спрашивал у мамы, почему у нее такие ожоги на ногах. В мае 1983 года она разжигала под кухней. А тогда нужно было соляркой жечь дрова, они так легче загорались. Мама перепутала и налила бензин. Он вспыхнул и перешел на штаны синтетические. Ее отправили в больницу. На руках у нее маленький ребенок, она с сестрой тогда была", – рассказал певец.

Как он отметил, мама тогда от врачей узнала о своей беременности.  Ей по назначениям врача следовало либо делать операцию по пересадке [кожи], либо колоть обезболивающие, а при беременности этого делать было бы нельзя.

"Врачи говорили одно: нужно делать аборт. Бабушка и священник говорили, что нельзя. Мама была где-то посредине: слушала бабушку, немного слушала врачей. До конца было неясно, выживет ребенок или нет. Говорили, что ребенок может родиться калекой при таком стрессе. Мама дала мне жизнь. Я ей всю жизнь за это благодарен. Люблю, ценю. Она выбрала, в муках терпела", – рассказал Dzidzio.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.

Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.

В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".

В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.

Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, музыка, культура, больница, аборт, беременность, антибиотики, Dzidzio, певец, больницы, интервью, врачи, ребенок, операция, мать, мама, Михаил Хома
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