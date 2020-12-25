Гапчинская: Не люблю выражение "женская мудрость". Оно мне похоже на хитрожопость

Украинский художница Евгения Гапчинская рассказала о взаимоотношениях со своим мужем Дмитрием Гапчинским.

Украинский художница Евгения Гапчинская в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" заявила, что обращается с мужем Дмитрием Гапчинским, как с хрустальной вазой, и за 30 лет совместной жизни никогда не проверяла его телефон.

"Я с первого дня понимала, что с ним надо обращаться, как с хрустальной вазой, – только по-доброму и только "ладком". Надо обладать внутренним покоем, женской мудростью. Хотя я не люблю это выражение "женская мудрость". Оно мне всегда похоже на хитрожопость", – сообщила она.

Евгения Гапчинская родилась в Харькове в 1974 году. В 2000 году вместе с супругом Дмитрием Гапчинским пара переехала в Киев, где спустя три года открыла компанию Gapchinska.

Картины художницы находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США.

Евгения и Дмитрий Гапчинские воспитывают дочь Анастасию (1996) и сына Николая (2017).