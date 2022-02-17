"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео

Савченко: Понимаете, когда бачок течет, он же воду пропускает, а когда воду пропускает, то постоянно счетчик накручивает Фото: Надія Савченко / Facebook

"Надежда Викторовна, там [президент страны-агрессора Владимир] Путин нападает. А вы что делаете?" – прозвучал за кадром женский голос.

"Бачок меняю. Посмотрела, сколько стоит вызвать мастера, поняла, что дешевле сделать это самой. Война войной, а работа по расписанию", – ответила Савченко, приступая к ремонту.

По ее словам, вызов мастера без учета стоимости работы стоит 300 грн, а ремкомплект – 756 грн.

"Кто-то пишет: "Закажите в интернете", – но попробуйте заказать, когда бачок течет, а в туалет ходить надо. С другой стороны, а зачем его вообще делать? Экономия! Понимаете, когда бачок течет, он же воду пропускает, а когда воду пропускает, то постоянно счетчик накручивает. Поэтому делаю", – рассказала Савченко.