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17 февраля, 2022
 
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"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео

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Савченко: Понимаете, когда бачок течет, он же воду пропускает, а когда воду пропускает, то постоянно счетчик накручивает
Савченко: Понимаете, когда бачок течет, он же воду пропускает, а когда воду пропускает, то постоянно счетчик накручивает
Фото: Надія Савченко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко 17 февраля в Facebook разместила видео, которое сняла во время самостоятельного ремонта сливного бачка унитаза.

"Надежда Викторовна, там [президент страны-агрессора Владимир] Путин нападает. А вы что делаете?" – прозвучал за кадром женский голос. 

"Бачок меняю. Посмотрела, сколько стоит вызвать мастера, поняла, что дешевле сделать это самой. Война войной, а работа по расписанию", – ответила Савченко, приступая к ремонту.

По ее словам, вызов мастера без учета стоимости работы стоит 300 грн, а ремкомплект – 756 грн.

"Кто-то пишет: "Закажите в интернете", – но попробуйте заказать, когда бачок течет, а в туалет ходить надо. С другой стороны, а зачем его вообще делать? Экономия! Понимаете, когда бачок течет, он же воду пропускает, а когда воду пропускает, то постоянно счетчик накручивает. Поэтому делаю", – рассказала Савченко.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/videos/1018346045557936/

Контекст:

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Героя Украины.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи. В мае 2021 года Савченко рассказывала, что зарабатывает на жизнь шитьем.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

В этот же день Байден заявил, что США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины, поэтому считают, что угроза вторжения РФ в Украину сохраняется.

17 февраля президент США сказал, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней.

Теги: Владимир Путин, война, Надежда Савченко, вторжение, ремонт
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