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Посол РФ в Великобритании заявил, что Россия не будет выводить войска с юга Украины и планирует "освободить весь Донбасс"

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Украина может заключить мирное соглашение с Россией, отметил Келин
Украина может заключить мирное соглашение с Россией, отметил Келин
Фото: EPA

РФ не планирует выводить свои войска со временно оккупированных ею территорий на юге Украины.

Об этом в интервью Reuters, опубликованном 8 июля, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Он отметил, что РФ собирается "освободить весь Донбасс".

По словам российского дипломата, "трудно предсказать вывод наших войск из южной части Украины", так как после вывода якобы "начинаются провокации, стреляют в людей и все такое".  

Рано или поздно, считает Келин, Украина должна будет решить: заключить ей мирное соглашение с Россией или "продолжать сползать с этого холма" к краху.

Президент РФ Владимир Путин 7 июля заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины, но готова к переговорам. 

"Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, – добавил глава Кремля. – Похоже, все к этому и идет". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин. В Кремле, считает Зеленский, не отказались от плана захватить всю территорию Украины.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донбасс, захват, переговоры, провокации, вторжение, Андрей Келин, война России против Украины, интервью, соглашение, посол, российские оккупанты
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