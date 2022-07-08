Посол РФ в Великобритании заявил, что Россия не будет выводить войска с юга Украины и планирует "освободить весь Донбасс"

Об этом в интервью Reuters, опубликованном 8 июля, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Он отметил, что РФ собирается "освободить весь Донбасс".

По словам российского дипломата, "трудно предсказать вывод наших войск из южной части Украины", так как после вывода якобы "начинаются провокации, стреляют в людей и все такое".

Рано или поздно, считает Келин, Украина должна будет решить: заключить ей мирное соглашение с Россией или "продолжать сползать с этого холма" к краху.

Президент РФ Владимир Путин 7 июля заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины, но готова к переговорам.

"Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, – добавил глава Кремля. – Похоже, все к этому и идет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)