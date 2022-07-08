  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать

Tarabarova: Жловаться не буду, есть те, кому тяжелее. Фото: tarabarova / Instagram

"Но жаловаться не буду, есть те, кому тяжелее. Скажу так: наша семья в таком кризисе еще не была ни разу", – призналась артистка.

Она отметила, что 24 февраля должна была подписать два рекламных контракта, но из-за нападения РФ на Украину договоры подписаны не были.

"Помогают друзья. Пока что мы не придумали, как зарабатывать. Все концерты для военных – они благотворительные", – рассказала Tarabarova.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube