  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать

"Но жаловаться не буду, есть те, кому тяжелее. Скажу так: наша семья в таком кризисе еще не была ни разу", – призналась артистка.
Она отметила, что 24 февраля должна была подписать два рекламных контракта, но из-за нападения РФ на Украину договоры подписаны не были.
"Помогают друзья. Пока что мы не придумали, как зарабатывать. Все концерты для военных – они благотворительные", – рассказала Tarabarova.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году Тарабарова стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.
Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.
После нападения РФ на Украину артистка с мужем и детьми переехала из Дмитровки Бучанского района Киевской области в Ивано-Франковск.