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08 июля, 2022
 
Новости

Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать

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Tarabarova: Жловаться не буду, есть те, кому тяжелее.
Tarabarova: Жловаться не буду, есть те, кому тяжелее.
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) заявила, что ее семья после войны оказалась в сложном финансовом положении. Об этом она рассказала в эфире шоу "Ранок з Україною", которое 8 июля вышло в эфире канала "Украина".

"Но жаловаться не буду, есть те, кому тяжелее. Скажу так: наша семья в таком кризисе еще не была ни разу", – призналась артистка.

Она отметила, что 24 февраля должна была подписать два рекламных контракта, но из-за нападения РФ на Украину договоры подписаны не были.

"Помогают друзья. Пока что мы не придумали, как зарабатывать. Все концерты для военных – они благотворительные", – рассказала Tarabarova.

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ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году Тарабарова стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

После нападения РФ на Украину артистка с мужем и детьми переехала из Дмитровки Бучанского района Киевской области в Ивано-Франковск.

Теги: кризис, деньги, война России против Украины, семья, Tarabarova
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