Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети

Певица приняла приглашение организаторов проекта и вместе с мужем помогла своим детям создать рисунок, на котором Иван и Мария изобразили родной дом с украинским флагом на крыше, яркое солнце и мирное небо, говорится в пресс-релизе.

Рисунок артистка разместила на своей странице в Instagram.

"Украинские защитники с большой нежностью относятся к письмам и рисункам, которые украинские дети передают через волонтеров на фронт. Написанное детской рукой "спасибо" и "возвращайтесь живыми" поднимает моральный дух и дает силы. Моя миссия в проекте – сделать все возможное, чтобы привлечь как можно больше рисунков детей со всей Украины и передать их ребятам на передовую”, – сказала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)