Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети

Певица приняла приглашение организаторов проекта и вместе с мужем помогла своим детям создать рисунок, на котором Иван и Мария изобразили родной дом с украинским флагом на крыше, яркое солнце и мирное небо, говорится в пресс-релизе.
Рисунок артистка разместила на своей странице в Instagram.
"Украинские защитники с большой нежностью относятся к письмам и рисункам, которые украинские дети передают через волонтеров на фронт. Написанное детской рукой "спасибо" и "возвращайтесь живыми" поднимает моральный дух и дает силы. Моя миссия в проекте – сделать все возможное, чтобы привлечь как можно больше рисунков детей со всей Украины и передать их ребятам на передовую”, – сказала певица.
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Чтобы принять участие в проекте, украинцы должны до 17 июня отправить в любом отделении "Укрпошти" рисунок или открытку со словами поддержки и надежды на мирную жизнь. Адрес: Крещатик, 22, Киев, 01001. На конверте нужно указать, кому именно вы отправляете рисунок или открытку – военнослужащему, врачу или спасателю ГСЧС.
Организаторы проекта рассчитывают, что им удастся собрать 500 тыс. рисунков.
Из всех полученных работ авторы проекта случайным образом выберут 500 рисунков и воссоздадут их в NFT-формате, а затем выставят на аукцион.
Вырученные от продажи деньги будут переданы на реализацию проекта "Детский сад будущего". Автор детского рисунка, который будет продан по самой высокой цене, получит подарок от певца Артема Пивоварова – Apple IPad Air с Apple Pencil для рисования.
Правила участия в проекте опубликованы на сайте "Малюнок Герою".