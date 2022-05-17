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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волонтеры вместе с "Укрпоштою" запустили NFT-проект "Малюнок Герою!". Победителю вручат приз от Артема Пивоварова

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Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский: Мы рады поддержать такие теплые и эмоциональные инициативы, которые имеют общую цель объединить украинцев
Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский: Мы рады поддержать такие теплые и эмоциональные инициативы, которые имеют общую цель – объединить украинцев
Фото предоставлено командой проекта "Малюнок Герою!"

"Укрпошта" вместе с благотворительным фондом “Цель” и волонтерским движением #ЯДякуюСБУ анонсировала старт проекта "Малюнок Герою!", участниками которого может стать каждый житель Украины. Об этом сообщается в релизе, предоставленном командой проекта интернет-изданию "ГОРДОН".

Для того, чтобы принять участие в проекте, украинцы должны в период с 17 мая по 17 июня отправить в любом отделении "Укрпошти" рисунок или открытку со словами поддержки и надежды на мирную жизнь по адресу: Крещатик, 22, Киев, 01001. На конверте нужно указать, кому именно вы отправляете рисунок или открытку  военнослужащему, врачу или спасателю ГСЧС.

Организаторы проекта рассчитывают, что им удастся собрать 500 тыс. рисунков. 

Из всех полученных работ авторы проекта случайным образом выберут 500 рисунков и воссоздадут их в NFT-формате, а затем выставят на аукцион.

Вырученные от продажи деньги будут переданы на реализацию проекта "Детский сад будущего". Автор детского рисунка, который будет продан по самой высокой цене, получит подарок от певца Артема Пивоварова – Apple IPad Air с Apple Pencil для рисования.

Правила участия в проекте опубликованы на сайте "Малюнок Герою!".

"Во время войны украинцы объединились на всех фронтах, чтобы помогать защитникам приближать нашу победу. И роль логистики, особенно в эти времена, сложно переоценить. Это возможность быть рядом, даже если ты далеко. Поэтому мы рады поддержать такие теплые и эмоциональные инициативы, которые имеют общую цель – объединить украинцев, которые хотят поблагодарить наших защитников",  прокомментировал инициативу благотворительного фонда генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

ВИДЕО
Видео: Ціль – благодійний фонд / YouTube
Теги: волонтеры, спасатели, деньги, благотворительный фонд , Укрпошта, Игорь Смелянский, Артем Пивоваров
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