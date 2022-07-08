Подоляк: Россия еще не начинала воевать? В Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?

Подоляк заявил, что в Украине ликвидировано уже 10 российских генералов Фото: Михайло Подоляк / Telegram

"37 тыс. погибших российских военных (+12 тыс. ЧВК). Общие санитарные потери – 98–117 тыс. человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?" – написал Подоляк.

37 тис. загиблих * військових (+ 12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98-117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Путин 7 июля заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины, но готова к переговорам.

"Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, – добавил глава Кремля. – Похоже, все к этому и идет".