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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россия еще не начинала воевать? В Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?

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Подоляк заявил, что в Украине ликвидировано уже 10 российских генералов
Подоляк заявил, что в Украине ликвидировано уже 10 российских генералов
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 8 июля в Twitter прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия якобы еще не начинала настоящую войну против Украины.

"37 тыс. погибших российских военных (+12 тыс. ЧВК). Общие санитарные потери – 98–117 тыс. человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?" – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Путин 7 июля заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины, но готова к переговорам. 

"Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, – добавил глава Кремля. – Похоже, все к этому и идет". 

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину составляют около 36,9 тыс. военных. По состоянию на 8 июля украинские военные также уничтожили 1637 российских танков, 217 самолетов и 187 вертолетов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ВСУ, война России против Украины, погибшие, Михаил Подоляк, потери России
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