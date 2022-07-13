ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Гааге состоится конференция по военным преступлениям РФ, Украина призовет создать спецтрибунал для Путина – МИД

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Специальный трибунал по сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности
Кулеба: Специальный трибунал – по сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 июля на онлайн-брифинге, который транслировали на странице МИД в Facebook, анонсировал участие в конференции, посвященной военным преступлениям России.

"Специальный трибунал для России. Завтра и послезавтра в Гааге я приму участие онлайн в мероприятии, которое посвящено ответственности России за преступления, совершенные на территории Украины. Одной из центральных тем [мероприятия] станет создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Это будет центральной линией моего онлайн-выступления. Я призову участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, предложу разработать подписание соответствующего международного договора", – рассказал он. 

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, подчеркнул он.  

"Теперь слово за правительствами. Для чего нужен специальный трибунал? По сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ (в том числе это президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") к ответственности именно за преступление агрессии против Украины", – добавил Кулеба. 

Военные преступления, преступления против человечности и преступление геноцида, совершенные на территории Украины гражданами РФ, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, и МУС уже проводит расследование, отметил он. 

Трибунал, продолжил министр, будет дополнять работу МУС – "закроет пробел". 

"Агрессивная война России против Украины является величайшей войной в Европе с 1945 года, и создание трибунала станет надлежащим правовым ответом на нее. Это возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины", – добавил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1072569133370412/

Контекст:

Как сообщили на сайте МИД, онлайн-конференция Ukraine Accountability Conference пройдет 13–14 июля, кроме внешнеполитического ведомства Украины, в ней примут участие правительство Нидерландов, офис прокурора Международного уголовного суда, Европейская комиссия и представители ряда стран. 

Ветеран правосудия Бенджамин Ференц, который был прокурором на Нюрнбергском процессе над нацистами, уверен в том, что Путина можно посадить за решетку за преступления против Украины, но для этого нужна решимость.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, МИД, Нидерланды, Европейская комиссия, агрессия, Дмитрий Кулеба, расследование, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, конференция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
Шевчук: Русские не рабы, мы просто в оккупации
Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (207747)
2
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (137337)
3
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (110834)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (109119)
5
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (99134)
6
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (83021)
7
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (61287)
8
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (58734)
 
 
 
 