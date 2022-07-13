В Гааге состоится конференция по военным преступлениям РФ, Украина призовет создать спецтрибунал для Путина – МИД

Кулеба: Специальный трибунал – по сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

"Специальный трибунал для России. Завтра и послезавтра в Гааге я приму участие онлайн в мероприятии, которое посвящено ответственности России за преступления, совершенные на территории Украины. Одной из центральных тем [мероприятия] станет создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Это будет центральной линией моего онлайн-выступления. Я призову участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, предложу разработать подписание соответствующего международного договора", – рассказал он.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, подчеркнул он.

"Теперь слово за правительствами. Для чего нужен специальный трибунал? По сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ (в том числе это президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") к ответственности именно за преступление агрессии против Украины", – добавил Кулеба.

Военные преступления, преступления против человечности и преступление геноцида, совершенные на территории Украины гражданами РФ, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, и МУС уже проводит расследование, отметил он.

Трибунал, продолжил министр, будет дополнять работу МУС – "закроет пробел".

"Агрессивная война России против Украины является величайшей войной в Европе с 1945 года, и создание трибунала станет надлежащим правовым ответом на нее. Это возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины", – добавил Кулеба.