Зеленский: Россия должна отвечать за все зло, которое принесла Украине

Совместная следственная группа Украины и США должна быть максимально сильной, чтобы никто из российских преступников не избежал наказания, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном 23 июня в Telegram Офиса президента.

"Благодарен господину Эли Розенбауму за готовность присоединиться к установлению справедливости – он один из американских расследователей, кому удалось разоблачить многих нацистов. Наша совместная следственная группа должна быть максимально сильной, чтобы никто из российских преступников не избежал наказания", – отметил Зеленский.

По словам президента, это будет "одним из самых больших в наше время вкладов в защиту международного правопорядка".

"Так же, как 1 сентября 1939 года (начало Второй мировой войны. – "ГОРДОН") и 22 июня 1941 года (нацистская Германия напала на Советский Союз. – "ГОРДОН") завершились Нюрнбергским трибуналом, должно завершиться в справедливом трибунале и 24 февраля 2022 года. Россия должна отвечать за все зло, которое принесла Украине", – подчеркнул Зеленский.

США создали группу по расследованию военных преступлений в Украине, заявил 21 июня в ходе визита в Украину генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд.

Группу экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями, по словам Гарланда, возглавит самый известный в департаменте охотник за нацистами Розенбаум.

По данным министерства юстиции США, Розенбаум работает в ведомстве 36 лет, ранее он занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. В более чем 100 случаях Розенбаум помог министерству лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.

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