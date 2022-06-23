Зеленский: Россия должна отвечать за все зло, которое принесла Украине

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном 23 июня в Telegram Офиса президента.
"Благодарен господину Эли Розенбауму за готовность присоединиться к установлению справедливости – он один из американских расследователей, кому удалось разоблачить многих нацистов. Наша совместная следственная группа должна быть максимально сильной, чтобы никто из российских преступников не избежал наказания", – отметил Зеленский.
По словам президента, это будет "одним из самых больших в наше время вкладов в защиту международного правопорядка".
"Так же, как 1 сентября 1939 года (начало Второй мировой войны. – "ГОРДОН") и 22 июня 1941 года (нацистская Германия напала на Советский Союз. – "ГОРДОН") завершились Нюрнбергским трибуналом, должно завершиться в справедливом трибунале и 24 февраля 2022 года. Россия должна отвечать за все зло, которое принесла Украине", – подчеркнул Зеленский.
США создали группу по расследованию военных преступлений в Украине, заявил 21 июня в ходе визита в Украину генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд.
Группу экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями, по словам Гарланда, возглавит самый известный в департаменте охотник за нацистами Розенбаум.
По данным министерства юстиции США, Розенбаум работает в ведомстве 36 лет, ранее он занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. В более чем 100 случаях Розенбаум помог министерству лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
Украинские власти заявляли, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления в ходе открытого вторжения. Зеленский 12 апреля обещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.
Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев за время полномасштабного вторжения РФ, говорил 13 июня глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
По информации прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, на начало июня собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.