США создали группу по расследованию военных преступлений в Украине. Ее возглавит известный охотник за нацистами

Данная группа будет работать над выявлением и привлечением к ответственности всех, кто совершил военные преступления на территории Украины.
Группу экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями, по словам Гарланда, возглавит самый известный в департаменте охотник за нацистами Эли Розенбаум.
По данным министерства юстиции США, Розенбаум работает в ведомстве 36 лет, ранее он занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. В более чем 100 случаях Розенбаум помог министерству лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.
"Военные преступники не смогут спрятаться. Министерство юстиции США будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине", – подчеркнул Гарланд.
Он добавил, что минюст США направит трех своих прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока, чтобы пресечь попытки России уклониться от санкций.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти заявляли, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления в ходе открытого вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля обещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.
Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев за время полномасштабного вторжения РФ, говорил 13 июня глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
По информации прокурора Международного уголовного суда Карима Хана на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.