США создали группу по расследованию военных преступлений в Украине. Ее возглавит известный охотник за нацистами

Данная группа будет работать над выявлением и привлечением к ответственности всех, кто совершил военные преступления на территории Украины.

Группу экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями, по словам Гарланда, возглавит самый известный в департаменте охотник за нацистами Эли Розенбаум.

По данным министерства юстиции США, Розенбаум работает в ведомстве 36 лет, ранее он занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. В более чем 100 случаях Розенбаум помог министерству лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.

"Военные преступники не смогут спрятаться. Министерство юстиции США будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине", – подчеркнул Гарланд.

Он добавил, что минюст США направит трех своих прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока, чтобы пресечь попытки России уклониться от санкций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)