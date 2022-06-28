"Россия будет наказана за свои преступления". Суд в Гааге отклонил возражения РФ по иску Украины о захвате кораблей в Керченском проливе

Суд в Гааге будет рассматривать дело о захвате кораблей ВМС Украины в Керченском проливе Фото: EPA

"27 июня Арбитражный суд вынес решение по предварительным возражениям Российской Федерации. В соответствии с правилами процедуры арбитражное решение будет опубликовано на веб-сайте [третейской палаты] после того, как стороны рассмотрят вопрос о том, должна ли какая-либо часть арбитражного решения быть обозначена как содержащая конфиденциальную информацию", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте палаты.

Какое именно решение утвердила палата, пресс-служба суда не уточняет. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что возражения РФ были отклонены.

"Добыли важное позитивное решение Международного арбитража о захвате наших кораблей и моряков в 2018 году. Арбитраж отбросил основные замечания РФ и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по сути. Россия будет наказана за все свои преступления, нынешние и прошлые", – заявил Кулеба.

Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті. Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 27, 2022