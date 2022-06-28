"Россия будет наказана за свои преступления". Суд в Гааге отклонил возражения РФ по иску Украины о захвате кораблей в Керченском проливе

"27 июня Арбитражный суд вынес решение по предварительным возражениям Российской Федерации. В соответствии с правилами процедуры арбитражное решение будет опубликовано на веб-сайте [третейской палаты] после того, как стороны рассмотрят вопрос о том, должна ли какая-либо часть арбитражного решения быть обозначена как содержащая конфиденциальную информацию", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте палаты.
Какое именно решение утвердила палата, пресс-служба суда не уточняет. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что возражения РФ были отклонены.
"Добыли важное позитивное решение Международного арбитража о захвате наших кораблей и моряков в 2018 году. Арбитраж отбросил основные замечания РФ и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по сути. Россия будет наказана за все свои преступления, нынешние и прошлые", – заявил Кулеба.
Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті. Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 27, 2022
25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.
Захваченных в плен моряков удалось вернуть в Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Корабли были возвращены двумя месяцами позже.
Иск в Международный арбитраж в Гааге в связи с инцидентом Украины подала в апреле 2019-го. В октябре 2021-го стороны представили свои позиции на предварительных слушаниях. РФ, в частности, настаивала, что арбитраж не имеет полномочий для рассмотрения украинского иска.