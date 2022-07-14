"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы

"Сегодня Россия обстреляла ракетами мой родной город Винницу. Ракеты попали в центральную часть города. Пострадали мирные, простые люди и дети. Россия – страна-террорист", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.

По состоянию на 16.35 погибших – 21 человек (в том числе три ребенка), 52 человека (в том числе четыре ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии, продолжается поиск 42 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнул пресс-центр ГСЧС Украины в Telegram.