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14 июля, 2022
 
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"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы

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Влада Седан: Россия обстреляла ракетами мой родной город Винницу
Влада Седан: Россия обстреляла ракетами мой родной город Винницу
Фото: v.lada_sedan / Instagram

Жена украинского футболиста Александра Зинченко, ведущая Влада Седан 14 июля разместила в Instagram фото, на которых запечатлен центр Винницы после ракетного обстрела российскими оккупантами.

"Сегодня Россия обстреляла ракетами мой родной город Винницу. Ракеты попали в центральную часть города. Пострадали мирные, простые люди и дети. Россия – страна-террорист", – написала она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.

По состоянию на 16.35 погибших – 21 человек (в том числе три ребенка), 52 человека (в том числе четыре ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии, продолжается поиск 42 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнул пресс-центр ГСЧС Украины в Telegram.

Теги: Винница, Александр Зинченко, обстрелы, война России против Украины, ракета, Влада Седан
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