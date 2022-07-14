В Виннице обнаружили тела 22 погибших из-за ракетного удара. Только шесть из них удалось идентифицировать – полиция

В списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек Фото: Ігор Клименко / Facebook

"Ракетные удары по Виннице: по состоянию на 17.00 обнаружили тела 22 погибших. Только шесть из них удалось идентифицировать", – написал глава Нацполиции.

По его словам, для установления личностей погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы.

Клименко напомнил номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.

Также он сообщил, что двух разыскиваемых людей полицейские нашли среди раненых и еще одного – среди погибших.

"Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек", – добавил он.

Кроме того, по словам главы Нацполиции, повреждения различных степеней тяжести получили около 100 человек.

"Полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители могли тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений Российской Федерации и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров", – написал глава Нацполиции.

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