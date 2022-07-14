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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Виннице обнаружили тела 22 погибших из-за ракетного удара. Только шесть из них удалось идентифицировать – полиция

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В списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек
В списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Количество погибших в результате ракетного удара по Виннице увеличилось до 22 человек, пропавшими без вести считаются 39. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

"Ракетные удары по Виннице: по состоянию на 17.00 обнаружили тела 22 погибших. Только шесть из них удалось идентифицировать", – написал глава Нацполиции.

По его словам, для установления личностей погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы.

Клименко напомнил номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.

Также он сообщил, что двух разыскиваемых людей полицейские нашли среди раненых и еще одного – среди погибших.

"Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек", – добавил он.

Кроме того, по словам главы Нацполиции, повреждения различных степеней тяжести получили около 100 человек.

"Полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители могли тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений Российской Федерации и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров", – написал глава Нацполиции.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid023obLktiJaRfzRMEVzn149qF4mQTgCeNFFuRNizfyDw5iuiT3GARu2Cnj8AVBqSrBl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА сообщал, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.

По данным ГСЧС на 15.55, 52 человека (в том числе три ребенка) госпитализированы. Среди погибших также есть по меньшей мере трое детей. 

Теги: Винница, Винницкая область, полиция, война России против Украины, Нацполиция, погибшие, пропавшие без вести, Игорь Клименко
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