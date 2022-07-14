Одна из ракет, которые прилетели в Винницу, сначала шла на Житомир – мэр

Об этом на сессии Житомирского горсовета рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Житомирского горсовета.

"Видите, в Винницу немного прилетело. Есть погибшие, к сожалению, погиб ребенок. А то, что мы смотрели, ракета шла на Житомир, потом повернула и пошла на Винницу. Ну, они сейчас так с "Калибрами" [делают]", – сказал городской голова, когда вместе с депутатами вернулся в сессионный зал после отбоя воздушной тревоги.

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Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.

По состоянию на 16.35, погибших – 21 человек (в том числе три ребенка), 52 человека (в том числе четыре ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии, продолжается поиск 42 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнул пресс-центр ГСЧС Украины в Telegram.