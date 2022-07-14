15 июля в Винницкой области объявлено днем траура

"Завтра, 15 июля, в Виннице и области объявлен траур", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Днем 14 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что четыре ракеты над областью сбила ПВО.

По последним данным, в результате удара погиб 21 человек, в том числе трое детей, 51 пострадавший госпитализирован, многие находятся в тяжелом состоянии.