Ракетные удары по Виннице – преступный ответ врага на успешные действия ВСУ на востоке Украины – Монастырский

Такое мнение на брифинге в Виннице высказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Мероприятие транслировалось в Facebook главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Враг целенаправленно наносит удары по гражданским объектам… Думаю, что это один из ответов на успешные действия наших Вооруженных сил, сил обороны на востоке страны, – сказал Монастырский. – Они [оккупанты] совершают… военные преступления, чтобы запугать население. Я других целей этих ударов привести не могу".

Главу МВД спросили, был обстрел Винницы спланированной атакой по мирным жителям или же ошибкой врага в координатах.

"Удары совершаются по тем объектам, которые не несут никакой военной опасности… Кроме того, сам тип оружия "Калибр"… относится к достаточно высокоточному оружию и выбирает определенную цель. Сегодня это гражданские автомобили, гражданские люди", – ответил Монастырский.

По словам главы МВД, оккупанты выпустили по Виннице четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО.

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