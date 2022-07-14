Ракетные удары по Виннице – преступный ответ врага на успешные действия ВСУ на востоке Украины – Монастырский

Такое мнение на брифинге в Виннице высказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
Мероприятие транслировалось в Facebook главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.
"Враг целенаправленно наносит удары по гражданским объектам… Думаю, что это один из ответов на успешные действия наших Вооруженных сил, сил обороны на востоке страны, – сказал Монастырский. – Они [оккупанты] совершают… военные преступления, чтобы запугать население. Я других целей этих ударов привести не могу".
Главу МВД спросили, был обстрел Винницы спланированной атакой по мирным жителям или же ошибкой врага в координатах.
"Удары совершаются по тем объектам, которые не несут никакой военной опасности… Кроме того, сам тип оружия "Калибр"… относится к достаточно высокоточному оружию и выбирает определенную цель. Сегодня это гражданские автомобили, гражданские люди", – ответил Монастырский.
По словам главы МВД, оккупанты выпустили по Виннице четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО.
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 17.00 спасатели обнаружили тела 22 погибших, только шесть из них удалось идентифицировать, сообщили в полиции. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около 100 человек, пропавшими без вести считаются 39 человек.