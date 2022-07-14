Оккупанты нанесли удар по Виннице ракетами "Калибр" весом 1770 кг, две сбили силы ПВО – ГСЧС

Об этом сообщил начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины Сергей Гайдыш, его цитирует пресс-центр Винницкого горсовета в Telegram.
"После извлечения и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг", – отметил Гайдыш.
По его словам, такая ракета имеет две системы наведения: первая – полностью автономная, вторая – через ГЛОНАСС и GPS.
"То есть она еще, возможно, во время полета корректируется. Над поверхностью моря ракета летит на высоте до 20 м. Над поверхностью земли – от 50 до 180 м, в зависимости от известного врагу рельефа местности. На подлете к установленной цели поражения ракета снижается на высоту до 20 м", – рассказал Гайдыш, пишет пресс-центр Винницкого горсовета в Telegram.
Одна из ракет российских оккупантов, которые 14 июля прилетели в Винницу, сначала была направлена на Житомир, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА сообщил, что четыре ракеты над областью сбила ПВО.
По состоянию на 17.00 спасатели обнаружили тела 22 погибших, только шесть из них удалось идентифицировать, сообщили в полиции. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около 100 человек, пропавшими без вести считаются 39 человек.