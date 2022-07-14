Оккупанты нанесли удар по Виннице ракетами "Калибр" весом 1770 кг, две сбили силы ПВО – ГСЧС

По состоянию на 17.00 спасатели обнаружили тела 22 погибших в результате ракетного удара оккупантов 14 июля, сообщили в полиции Фото: ДСНС України / Telegram

Об этом сообщил начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины Сергей Гайдыш, его цитирует пресс-центр Винницкого горсовета в Telegram.

"После извлечения и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг", – отметил Гайдыш.

По его словам, такая ракета имеет две системы наведения: первая – полностью автономная, вторая – через ГЛОНАСС и GPS.

"То есть она еще, возможно, во время полета корректируется. Над поверхностью моря ракета летит на высоте до 20 м. Над поверхностью земли – от 50 до 180 м, в зависимости от известного врагу рельефа местности. На подлете к установленной цели поражения ракета снижается на высоту до 20 м", – рассказал Гайдыш, пишет пресс-центр Винницкого горсовета в Telegram.

Одна из ракет российских оккупантов, которые 14 июля прилетели в Винницу, сначала была направлена на Житомир, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

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