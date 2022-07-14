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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли удар по Виннице ракетами "Калибр" весом 1770 кг, две сбили силы ПВО – ГСЧС

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По состоянию на 17.00 спасатели обнаружили тела 22 погибших в результате ракетного удара оккупантов 14 июля, сообщили в полиции
По состоянию на 17.00 спасатели обнаружили тела 22 погибших в результате ракетного удара оккупантов 14 июля, сообщили в полиции
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты 14 июля выпустили по Виннице четыре ракеты, две из них сбили подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины Сергей Гайдыш, его цитирует пресс-центр Винницкого горсовета в Telegram.

"После извлечения и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг", – отметил Гайдыш.

По его словам, такая ракета имеет две системы наведения: первая – полностью автономная, вторая – через ГЛОНАСС и GPS.

"То есть она еще, возможно, во время полета корректируется. Над поверхностью моря ракета летит на высоте до 20 м. Над поверхностью земли – от 50 до 180 м, в зависимости от известного врагу рельефа местности. На подлете к установленной цели поражения ракета снижается на высоту до 20 м", – рассказал Гайдыш, пишет пресс-центр Винницкого горсовета в Telegram.

Одна из ракет российских оккупантов, которые 14 июля прилетели в Винницу, сначала была направлена на Житомир, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА сообщил, что четыре ракеты над областью сбила ПВО.

По состоянию на 17.00 спасатели обнаружили тела 22 погибших, только шесть из них удалось идентифицировать, сообщили в полиции. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около 100 человек, пропавшими без вести считаются 39 человек.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Винница, ГЛОНАСС, ПВО, горсовет, GPS, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, российские оккупанты
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