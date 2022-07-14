В Виннице задержали несколько десятков человек, правоохранители проверяют их на причастность к корректировке ракетного удара – Монастырский

Об этом в ходе брифинга в Виннице сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Мероприятие транслировалось в Facebook главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.
Главу МВД попросили прокомментировать информацию о задержанном правоохранителями корректировщике обстрела, которого избили местные жители. Он, по словам журналистов, якобы говорил, что прилеты по Виннице продолжатся.
"Таких данных о том, что есть конкретные наводчики, нет. Мы говорим о том виде ракет… который наводится не "в глаза", а по координатам", – ответил Монастырский.
По словам главы МВД, оккупанты выпустили по Виннице четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО.
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 17.00 спасатели обнаружили тела 22 погибших, только шесть из них удалось идентифицировать, сообщили в полиции. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около 100 человек, пропавшими без вести считаются 39 человек.