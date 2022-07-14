В Виннице задержали несколько десятков человек, правоохранители проверяют их на причастность к корректировке ракетного удара – Монастырский

Оккупанты выпустили по Виннице четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО, отметил глава МВД Фото: ДСНС України / Telegram

Об этом в ходе брифинга в Виннице сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Мероприятие транслировалось в Facebook главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Главу МВД попросили прокомментировать информацию о задержанном правоохранителями корректировщике обстрела, которого избили местные жители. Он, по словам журналистов, якобы говорил, что прилеты по Виннице продолжатся.

"Таких данных о том, что есть конкретные наводчики, нет. Мы говорим о том виде ракет… который наводится не "в глаза", а по координатам", – ответил Монастырский.

По словам главы МВД, оккупанты выпустили по Виннице четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО.

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