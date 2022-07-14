Маасикас об ударе по Виннице: Виновные будут привлечены к ответственности

"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы – еще один акт все более частых нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные – привлечены к ответственности", – подчеркнул Маасикас.
Он отметил, что Евросоюз тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу.
Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 14, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 14 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что четыре ракеты над областью сбила ПВО.
По последним данным, в результате удара погибли 22 человек, в том числе трое детей, 52 пострадавших госпитализированы, многие находятся в тяжелом состоянии.