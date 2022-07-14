Маасикас об ударе по Виннице: Виновные будут привлечены к ответственности

Маасикас: Все эти преступления будут тщательно расследованы Фото: ЕРА

"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы – еще один акт все более частых нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные – привлечены к ответственности", – подчеркнул Маасикас.

Он отметил, что Евросоюз тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу.

Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 14, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)