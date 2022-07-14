Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды

Цибульская призвала не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытия Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

"Сегодня два члена моей команды пострадали от ракетной атаки россиян по дому культуры в Виннице. Оба получили ранения и выжили, за что я благодарю Бога", – написала артистка.

Она призвала не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)