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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Хочу, чтобы эта команда той посудины, с которой вылетели "Калибры" по Виннице, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что ожидает

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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля
Фото: ДСНС України / Facebook

Сотни тысяч украинских военных "ежедневно и каждую ночь" сдерживают российское нашествие, украинцы вносят один из самых весомых вкладов в истории в борьбу против терроризма.

Об этом 14 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Президент выразил благодарность "каждому государству, международным структурам, общественным объединениям по всему миру, добросовестному бизнесу, каждому небезразличному человеку" – всем, кто помогает Украине.

"Но пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами. Статусом государства-террориста для России. Специальным трибуналом по поводу российской агрессии. Специальным компенсационным механизмом, который направит средства государства-террориста тем, кого оно хотело уничтожить. И конечно, новыми санкциями за террор", – отметил Зеленский.

Президент Украины призвал ввести новые санкции против РФ "как можно быстрее".

"И напоследок. Хочу, чтобы эта команда той посудины, с которой вылетели "Калибры" по Виннице, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что ожидает", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3340525109562169/

Контекст:

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 22.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализирован 71 человек (трое детей). Также продолжается поиск 29 человек, подчеркнули в ГСЧС.

Теги: Россия, Украина, терроризм, санкции, Винница, тюрьма, агрессия, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, трибунал, ракеты, президент, борьба, тюрьмы, компенсация, российские оккупанты
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