Зеленский: Хочу, чтобы эта команда той посудины, с которой вылетели "Калибры" по Виннице, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что ожидает

Об этом 14 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Президент выразил благодарность "каждому государству, международным структурам, общественным объединениям по всему миру, добросовестному бизнесу, каждому небезразличному человеку" – всем, кто помогает Украине.

"Но пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами. Статусом государства-террориста для России. Специальным трибуналом по поводу российской агрессии. Специальным компенсационным механизмом, который направит средства государства-террориста тем, кого оно хотело уничтожить. И конечно, новыми санкциями за террор", – отметил Зеленский.

Президент Украины призвал ввести новые санкции против РФ "как можно быстрее".

"И напоследок. Хочу, чтобы эта команда той посудины, с которой вылетели "Калибры" по Виннице, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что ожидает", – резюмировал Зеленский.

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