Зеленский: Хочу, чтобы эта команда той посудины, с которой вылетели "Калибры" по Виннице, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что ожидает

Об этом 14 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Президент выразил благодарность "каждому государству, международным структурам, общественным объединениям по всему миру, добросовестному бизнесу, каждому небезразличному человеку" – всем, кто помогает Украине.
"Но пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами. Статусом государства-террориста для России. Специальным трибуналом по поводу российской агрессии. Специальным компенсационным механизмом, который направит средства государства-террориста тем, кого оно хотело уничтожить. И конечно, новыми санкциями за террор", – отметил Зеленский.
Президент Украины призвал ввести новые санкции против РФ "как можно быстрее".
"И напоследок. Хочу, чтобы эта команда той посудины, с которой вылетели "Калибры" по Виннице, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что ожидает", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 22.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализирован 71 человек (трое детей). Также продолжается поиск 29 человек, подчеркнули в ГСЧС.