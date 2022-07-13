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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Послы ЕС начнут консультации по новым санкциям против России 14 июля – журналист

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ЕС уже ввел против РФ шесть пакетов санкций
ЕС уже ввел против РФ шесть пакетов санкций
Фото: EPA

Послы Евросоюза начнут консультации по новым санкциям против России 14 июля. Об этом 13 июля в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Консультации послов ЕС по новым санкциям ЕС в отношении России начнутся завтра. По оптимистичным прогнозам, меры должны быть утверждены на следующей неделе", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По информации Йозвяка, ЕС намерен согласовать его до конца июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, война России против Украины, Евросоюз, Рикард Йозвяк
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