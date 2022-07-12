В Евросоюзе объявили о заморозке российских активов на €13,8 млрд

Речь идет как о физических лицах из России, так и о юридических, которые попали под санкции Евросоюза за российскую агрессию против Украины.
Рейндерс подчеркнул, что большая часть замороженных активов – €11 млрд – приходится на пять стран ЕС, остальных членов Евросоюза приходится "продолжать убеждать" замораживать российские активы.
Еврокомиссар не уточнил, какие пять стран имеются в виду. Агентство отмечает, что их отказалась назвать и Еврокомиссия.
Reuters объясняет, что в €13,8 млрд замороженных средств не входят замороженные активы российского Центробанка, это еще €24 млрд по состоянию на май.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.
В то же время в министерстве финансов США подчеркивали, что не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ, хотя также считают "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".