В Евросоюзе объявили о заморозке российских активов на €13,8 млрд

В ЕС озвучивали намерения не только заморозить, но и конфисковать средства российского происхождения Фото: ЕРА

Речь идет как о физических лицах из России, так и о юридических, которые попали под санкции Евросоюза за российскую агрессию против Украины.

Рейндерс подчеркнул, что большая часть замороженных активов – €11 млрд – приходится на пять стран ЕС, остальных членов Евросоюза приходится "продолжать убеждать" замораживать российские активы.

Еврокомиссар не уточнил, какие пять стран имеются в виду. Агентство отмечает, что их отказалась назвать и Еврокомиссия.

Reuters объясняет, что в €13,8 млрд замороженных средств не входят замороженные активы российского Центробанка, это еще €24 млрд по состоянию на май.