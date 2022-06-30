США за 100 дней заморозили $330 млрд российских активов

Как уточнили в ведомстве, на данный момент заблокированы активы Центрального банка России на $300 млрд.

Также заморожены $30 млрд, яхты, элитная недвижимость и другое имущество россиян, которые находятся под санкциями.

Помимо этого, минфин США ограничил доступ РФ к мировой финансовой системе, из-за чего России стало труднее приобретать технологии, необходимые для ведения войны против Украины.

В американском ведомстве подчеркнули, что продолжают работу в этом направлении, чтобы "увеличить стоимость войны для России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.

В то же время в министерстве финансов США подчеркивали, что не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ, хотя также считают "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".