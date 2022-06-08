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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд арестовал активы компании, которой владели лица из окружения Путина. Речь о 2 млрд грн – СБУ

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Заводы компании, арестованной судом, работают в Киевской области
Заводы компании, арестованной судом, работают в Киевской области
Фото: dbr.gov.ua

Суд арестовал и передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) активы компании, принадлежавшей лицам из окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом 8 июня сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. 

В СБУ отмечают, что речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявшем продукцию как в Украину, так и за рубеж.

"Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию так называемых "Л/ДНР". А один из них даже входит в ближайшее окружение президента России и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия". К тому же – строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил России. Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест", – говорится в релизе. 

Общая стоиомость активов, арестованных судом – более 2 млрд грн. В частности, арестовано: 

  • 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;
  • движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн;
  • девять банковских счетов (в общей сложности более 104 млн грн).

Имени и названия компании в релизе СБУ не указано. По информации источников "ГОРДОН" в правоохранительных органах, речь о фирме "Аэрок". Косвенно это подтверждает фото, опубликованное СБУ.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

17 мая Госбюро расследований информировало, что провело обыски на заводах строительной компании, которая входит в холдинг, принадлежащий российскому олигарху Андрею Молчанову. Как отмечала Liga.net речь именно о производстве "Аэрок". Заводы фирмы находятся в Обухове и Березане Киевской области. 

Молчанов в 2018 году был внесен в составленный минфином США "кремлевский список" – перечень лиц, приближенных к Путину. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, СБУ, Кремль, арест, Единая Россия, олигархи, кремлевский доклад, АРМА, ГБР
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