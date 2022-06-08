Суд арестовал активы компании, которой владели лица из окружения Путина. Речь о 2 млрд грн – СБУ

Об этом 8 июня сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В СБУ отмечают, что речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявшем продукцию как в Украину, так и за рубеж.

"Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию так называемых "Л/ДНР". А один из них даже входит в ближайшее окружение президента России и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия". К тому же – строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил России. Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест", – говорится в релизе.

Общая стоиомость активов, арестованных судом – более 2 млрд грн. В частности, арестовано:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;

движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн;

девять банковских счетов (в общей сложности более 104 млн грн).

Имени и названия компании в релизе СБУ не указано. По информации источников "ГОРДОН" в правоохранительных органах, речь о фирме "Аэрок". Косвенно это подтверждает фото, опубликованное СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

17 мая Госбюро расследований информировало, что провело обыски на заводах строительной компании, которая входит в холдинг, принадлежащий российскому олигарху Андрею Молчанову. Как отмечала Liga.net речь именно о производстве "Аэрок". Заводы фирмы находятся в Обухове и Березане Киевской области.

Молчанов в 2018 году был внесен в составленный минфином США "кремлевский список" – перечень лиц, приближенных к Путину.