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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области суд арестовал активы российских компаний на 40 млн грн – СБУ

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СБУ сообщила, что суд арестовал движимое и недвижимое имущество российских компаний, а также их корпоративные права
СБУ сообщила, что суд арестовал движимое и недвижимое имущество российских компаний, а также их корпоративные права 
Фото: Служба безпеки України / Facebook

В Харьковской области суд арестовал активы российских компаний на 40 млн грн. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 16 июня.

Речь идет об имуществе четырех местных предприятий, учредителями и конечными бенефициарами которых являются граждане и юрлица РФ, отметили в СБУ.

"Две из этих компаний объединены между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Остальные две занимаются оптово-розничной торговлей в Украине", – говорится в сообщении.

Киевский райсуд Харькова арестовал движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний.

"В настоящее время идет передача их в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", – сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в крупных размерах).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Харьков, арест, война России против Украины, национализация
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