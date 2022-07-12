ЕС планирует представить седьмой пакет санкций против РФ в ближайшие недели – СМИ

Новый пакет санкций может включать ограничения на импорт золота, отдельные изменения в отношении введенных ранее санкций и расширение санкционных списков физических и юридических лиц.

Собеседники агентства отметили, что обсуждения механизмов ограничения цены на нефть продолжаются и вряд ли результата можно ждать в ближайшее время. Некоторые страны – члены ЕС настаивали на расширении санкций блока по газу, но большинство стран не решаются двигаться в таком направлении.

Контекст:

ЕС с начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, ЕС намерен согласовать его до конца июля.