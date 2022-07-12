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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Несмотря на санкции, Россия продолжает зарабатывать на нефти – СМИ

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Больше половины всей российской нефти покупают Китай и Индия Bloomberg
Больше половины всей российской нефти покупают Китай и Индия – Bloomberg
Фото: ЕРА

Россия заработала $24 млрд от продажи энергоресурсов Китаю и Индии за три месяца после вторжения РФ в Украину. Стремительный рост импорта в эти страны нивелирует усилия США и Европы в попытке наказать Кремль за агрессию, об этом 11 июля пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что ставки пошлин за последний месяц увеличились на 23%, что принесло экономике РФ дополнительно $1,42 за каждый баррель нефти. Это компенсировало снижение экспорта на 15% за первую неделю июля, из-за чего доходы снизились всего на 2%.

Bloomberg напоминает, что правительства стран "Большой семерки" пытаются найти способы повлиять на Кремль, чтобы сократить его нефтяные доходы, но в то же время не допустить скачков цен на мировых рынках.

План по ограничению цен на российскую нефть, представленный министром финансов США Джанет Йеллен, предполагает договоренности с такими странами, как Индия и Япония, о так называемом ценовом потолке. Это значит, что покупатели смогут получить доступ к страховым и транспортным услугам, связанным с доставкой российского топлива, только в том случае, если эта нефть будет закупаться по цене ниже согласованного предела, информирует агентство.

Как отмечает Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. 

Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев. В частности, до 450 тыс. баррелей в день отправляются в северную Европу на хранение (в Нидерланды, Польшу и Финляндию). Продолжаются также поставки по средиземноморским маршрутам, где одним из основных получателей остается Италия, пишет агентство.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

Теги: Россия, США, Индия, Китай, Польша, Италия, Япония, санкции, Нидерланды, Министерство финансов, Финляндия, экспорт, война России против Украины, цена на нефть, Джанет Йеллен
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