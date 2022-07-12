Несмотря на санкции, Россия продолжает зарабатывать на нефти – СМИ

Издание отмечает, что ставки пошлин за последний месяц увеличились на 23%, что принесло экономике РФ дополнительно $1,42 за каждый баррель нефти. Это компенсировало снижение экспорта на 15% за первую неделю июля, из-за чего доходы снизились всего на 2%.

Bloomberg напоминает, что правительства стран "Большой семерки" пытаются найти способы повлиять на Кремль, чтобы сократить его нефтяные доходы, но в то же время не допустить скачков цен на мировых рынках.

План по ограничению цен на российскую нефть, представленный министром финансов США Джанет Йеллен, предполагает договоренности с такими странами, как Индия и Япония, о так называемом ценовом потолке. Это значит, что покупатели смогут получить доступ к страховым и транспортным услугам, связанным с доставкой российского топлива, только в том случае, если эта нефть будет закупаться по цене ниже согласованного предела, информирует агентство.

Как отмечает Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России.

Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев. В частности, до 450 тыс. баррелей в день отправляются в северную Европу на хранение (в Нидерланды, Польшу и Финляндию). Продолжаются также поставки по средиземноморским маршрутам, где одним из основных получателей остается Италия, пишет агентство.