Зеленский: Этот день еще раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом

Об этом 14 июля в вечернем видеообращении, адресованном демократическому миру, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Видеозапись обращения главы государства опубликована в Facebook Офиса президента.
"Этот день еще раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом, – сказал Зеленский. – В результате всего одного ракетного удара по нашему городу Винница убиты 23 человека. Трое детей до 10 лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших – десятки человек. Среди госпитализированных – тяжелораненые".
По словам президента, одна из ракет уничтожила медцентр, внутри которого находились люди.
"А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай бог, то как бы это было названо? Разве не терроризмом?" – отметил Зеленский.
Россия нанесла ракетный удар по Виннице в то время, когда в Гааге (Нидерланды) проходила конференция по российским военным преступлениям, добавил президент.
"Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру. После этого ни у кого не может быть никакого сомнения, что скорее нужен специальный трибунал относительно российской агрессии против Украины. Также как можно скорее должен заработать специальный компенсационный механизм, с помощью которого все российские активы и средства во всех странах мира должны быть конфискованы и направлены на возмещение ущерба жертвам российского террора", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства призвал как можно быстрее ввести такие санкции против энергетического экспорта РФ, которые "не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества".
"Хочу подчеркнуть: это все нужно не одной только Украине, не только нашим гражданам, чья жизнь под угрозой российского террора. Это нужно всем вам, всем в мире, кто ценит человеческую жизнь хотя бы чуть-чуть. Террор – это вирус. И если кто-то из террористов остается безнаказанным, это только поощряет других", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 22.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализирован 71 человек (трое детей). Также продолжается поиск 29 человек, подчеркнули в ГСЧС.