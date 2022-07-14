ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"США вместе с Украиной". В посольстве Соединенных Штатов отреагировали на ракетный обстрел оккупантами по Виннице

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соединенные Штаты вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России, отметила Бринк
Соединенные Штаты вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России, отметила Бринк
Фото: EPA

Россия, нанеся ракетные удары по Виннице 14 июля, совершила еще одно ужасное нападение, в результате которого погибло более 20 человек.

Об этом в Twitter написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, Россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице. США вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России", – отметила дипломат.

Как сообщили на сайте МИД, онлайн-конференция Ukraine Accountability Conference прошла 13–14 июля. Кроме внешнеполитического ведомства Украины, в ней приняли участие правительство Нидерландов, Офис прокурора Международного уголовного суда, Европейская комиссия и представители ряда стран.

К участникам конференции обратились президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД призвал создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии России против Украины и привлечения к ответственности высшего военного и политического руководства РФ.

Зеленский назвал ракетный удар по Виннице "дерзким актом российского террора", отметив, что "такое не могли сделать люди, это скоты".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.

Теги: Россия, США, Украина, Винница, посольство США, посол США, нападение, преступление, обстрелы, война России против Украины, трибунал, ракеты, конференция, удары, погибшие, Бриджит Бринк, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя в первый раз в жизни играю бабушку"
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя в первый раз в жизни играю бабушку" G
Дмитрий ГОРДОН
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом G
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (200637)
2
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (176237)
3
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (160526)
4
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (142960)
5
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (140549)
6
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (138315)
7
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (85146)
8
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (69694)
 
 
 
 