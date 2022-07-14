"США вместе с Украиной". В посольстве Соединенных Штатов отреагировали на ракетный обстрел оккупантами по Виннице

Об этом в Twitter написала посол США в Украине Бриджит Бринк.
"В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, Россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице. США вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России", – отметила дипломат.
У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в * , * вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. * разом з * , поки * не переможе жорстоку агресію * .— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 14, 2022
Как сообщили на сайте МИД, онлайн-конференция Ukraine Accountability Conference прошла 13–14 июля. Кроме внешнеполитического ведомства Украины, в ней приняли участие правительство Нидерландов, Офис прокурора Международного уголовного суда, Европейская комиссия и представители ряда стран.
К участникам конференции обратились президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава МИД призвал создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии России против Украины и привлечения к ответственности высшего военного и политического руководства РФ.
Зеленский назвал ракетный удар по Виннице "дерзким актом российского террора", отметив, что "такое не могли сделать люди, это скоты".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.