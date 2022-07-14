"США вместе с Украиной". В посольстве Соединенных Штатов отреагировали на ракетный обстрел оккупантами по Виннице

Соединенные Штаты вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России, отметила Бринк Фото: EPA

Об этом в Twitter написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, Россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице. США вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России", – отметила дипломат.

У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в * , * вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. * разом з * , поки * не переможе жорстоку агресію * . — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 14, 2022

Как сообщили на сайте МИД, онлайн-конференция Ukraine Accountability Conference прошла 13–14 июля. Кроме внешнеполитического ведомства Украины, в ней приняли участие правительство Нидерландов, Офис прокурора Международного уголовного суда, Европейская комиссия и представители ряда стран.

К участникам конференции обратились президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД призвал создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии России против Украины и привлечения к ответственности высшего военного и политического руководства РФ.

Зеленский назвал ракетный удар по Виннице "дерзким актом российского террора", отметив, что "такое не могли сделать люди, это скоты".

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