Большинство пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Виннице находились на улице – глава МВД

Об этом глава МВД сказал на брифинге в Виннице после ракетных ударов российских оккупантов по городу, в результате которых погибло более 20 человек.
Мероприятие транслировалось в Facebook главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.
"Большинство раненых и погибших – это те люди, которые находились на улице. То есть во время тревоги часть людей пренебрегла тревогой с тем, чтобы передвигаться в укрытие, находиться в тех местах, где более безопасно", – сказал Монастырский.
При этом он признал, что в Виннице есть проблема с серьезными бомбоубежищами и укрытиями.
"Но важно, чтобы люди сами могли во время тревоги все же реагировать, передвигаться в укрытие, в первую очередь это безопасность людей", – подчеркнул глава МВД.
Мэр Винницы Сергей Моргунов отметил, что в каждом доме есть укрытие, куда можно прийти и спуститься в подвал.
По словам главы Винницкой ОВА Борзова, трое погибших в результате обстрела оккупантами детей находились на улице, один из них – в автомобиле.
Оккупанты выпустили по Виннице четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО, рассказал Монастырский на брифинге.
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.