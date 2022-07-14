Большинство пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Виннице находились на улице – глава МВД

Об этом глава МВД сказал на брифинге в Виннице после ракетных ударов российских оккупантов по городу, в результате которых погибло более 20 человек.

Мероприятие транслировалось в Facebook главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Большинство раненых и погибших – это те люди, которые находились на улице. То есть во время тревоги часть людей пренебрегла тревогой с тем, чтобы передвигаться в укрытие, находиться в тех местах, где более безопасно", – сказал Монастырский.

При этом он признал, что в Виннице есть проблема с серьезными бомбоубежищами и укрытиями.

"Но важно, чтобы люди сами могли во время тревоги все же реагировать, передвигаться в укрытие, в первую очередь это безопасность людей", – подчеркнул глава МВД.

Мэр Винницы Сергей Моргунов отметил, что в каждом доме есть укрытие, куда можно прийти и спуститься в подвал.

По словам главы Винницкой ОВА Борзова, трое погибших в результате обстрела оккупантами детей находились на улице, один из них – в автомобиле.

Оккупанты выпустили по Виннице четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО, рассказал Монастырский на брифинге.

Война России против Украины. Главное (обновляется)