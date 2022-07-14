Россия в ООН признала удар по Виннице, заявив, что в доме офицеров якобы "готовились вооруженные силы"

"Удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины", – сказал он.

Варганов, по данным издания "Медуза", стал первым официальным представителем российской власти, прокомментировавшим удар по Виннице.

Здание дома офицеров в Виннице известно как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия. Вечером 14 июля здесь должно было состояться, в частности, выступление украинской певицы Roxolana, которая сообщила, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб один из членов ее концертной команды.

Российские оккупанты с момента полномасштабного вторжения неоднократно обстреливали из артиллерии, РСЗО и с помощью ракет большой дальности гражданские объекты в разных регионах Украины, что не раз приводило к массовой гибели мирных жителей.

РФ ни разу не взяла на себя ответственность за эти обстрелы, обвиняя в "провокациях" ВСУ и неких "националистов" или приписывая атакуемым объектом военное назначение..

В частности, в ударе по вокзалу Краматорска Донецкой области Россия обвинила украинскую сторону. Ответственность за удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области РФ брать на себя отказалась, заявив, что атаковала расположенный рядом завод, где якобы хранились боеприпасы и военная техника.

Общежитие в городе Часов Яр Донецкой области, в результате ракетного удара по которому погибли 48 человек, в минобороны РФ назвали якобы "пунктом временной дислокации теробороны ВСУ".