ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в ООН признала удар по Виннице, заявив, что в доме офицеров якобы "готовились вооруженные силы"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дом офицеров в Виннице (слева) оккупанты атаковали как якобы военный объект
Дом офицеров в Виннице (слева) оккупанты атаковали как якобы военный объект
Фото: ДСНС України / Telegram

В доме офицеров в Виннице, по которому утром 14 июля был нанесен российский ракетный удар, якобы "готовились силы ВСУ". Об этом заявил в ООН старший советник постпредства РФ при организации Евгений Варганов, сообщает 14 июля российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины", – сказал он.

Варганов, по данным издания "Медуза", стал первым официальным представителем российской власти, прокомментировавшим удар по Виннице.

Здание дома офицеров в Виннице известно как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия. Вечером 14 июля здесь должно было состояться, в частности, выступление украинской певицы Roxolana, которая сообщила, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб один из членов ее концертной команды.

Российские оккупанты с момента полномасштабного вторжения неоднократно обстреливали из артиллерии, РСЗО и с помощью ракет большой дальности гражданские объекты в разных регионах Украины, что не раз приводило к массовой гибели мирных жителей.

РФ ни разу не взяла на себя ответственность за эти обстрелы, обвиняя в "провокациях" ВСУ и неких "националистов" или приписывая атакуемым объектом военное назначение..

В частности, в ударе по вокзалу Краматорска Донецкой области Россия обвинила украинскую сторону. Ответственность за удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области РФ брать на себя отказалась, заявив, что атаковала расположенный рядом завод, где якобы хранились боеприпасы и военная техника.

Общежитие в городе Часов Яр Донецкой области, в результате ракетного удара по которому погибли 48 человек, в минобороны РФ назвали якобы "пунктом временной дислокации теробороны ВСУ".

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 17.00 спасатели обнаружили тела 22 погибших, только шесть из них удалось идентифицировать, сообщили в полиции. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около 100 человек, пропавшими без вести считаются 39 человек.

Теги: Россия, Украина, ООН, Винница, пропаганда, российская пропаганда, вторжение, ТАСС, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, фейк, ракеты, удары, ракета, погибшие, Медуза, дезинформация, российские оккупанты, Часов Яр, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом G
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (193255)
2
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (161368)
3
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (158085)
4
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (142751)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (137279)
6
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (136121)
7
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (67308)
8
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (62364)
 
 
 
 