ГОРДОН
 
 
МИР

"Зверство в Виннице". В ЕС осудили ракетный удар оккупантов, заверив, что все виновные будут привлечены к ответственности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕС самым решительным образом осуждает продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов в Украине, говорится в совместном заявлении Борреля и Ленарчича
ЕС самым решительным образом осуждает продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов в Украине, говорится в совместном заявлении Борреля и Ленарчича
Фото: depositphotos.com

"Зверство в Виннице" – последнее в длинной череде жестоких нападений России, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры Украины, виновные в ракетном обстреле города 14 июля будут привлечены к ответственности.

Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по кризисному менеджменту Янеза Ленарчича, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает эти продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища, – сказано в заявлении. – Агрессивная война России против Украины бушует в стране уже более четырех с половиной месяцев. Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница – ВС РФ и их марионетки оставляют кровавый след по Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России при полном игнорировании международного гуманитарного права должно быть немедленно прекращено".

Боррель и Ленарчич подчеркнули, что "не может быть безнаказанности за нарушения и преступления, совершенные российскими силами и их политическим руководством".

"Все виновные в этих злодеяниях будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права", – указывается в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.

Теги: Россия, Украина, Винница, агрессия, нападение, Европейский союз, обстрелы, война России против Украины, ракеты, безопасность, Евросоюз, удары, инфраструктура, погибшие, Жозеп Боррель, Янез Ленарчич, нарушение, ЕС, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя первый раз в жизни играю бабушку"
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя первый раз в жизни играю бабушку" G
Дмитрий ГОРДОН
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родной Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родной Винницы
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом G
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (204316)
2
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (187387)
3
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (162248)
4
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (143892)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (139130)
6
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (100479)
7
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (71562)
8
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (62533)
 
 
 
 