"Зверство в Виннице". В ЕС осудили ракетный удар оккупантов, заверив, что все виновные будут привлечены к ответственности

Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по кризисному менеджменту Янеза Ленарчича, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает эти продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища, – сказано в заявлении. – Агрессивная война России против Украины бушует в стране уже более четырех с половиной месяцев. Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница – ВС РФ и их марионетки оставляют кровавый след по Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России при полном игнорировании международного гуманитарного права должно быть немедленно прекращено".

Боррель и Ленарчич подчеркнули, что "не может быть безнаказанности за нарушения и преступления, совершенные российскими силами и их политическим руководством".

"Все виновные в этих злодеяниях будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права", – указывается в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)