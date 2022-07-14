"Зверство в Виннице". В ЕС осудили ракетный удар оккупантов, заверив, что все виновные будут привлечены к ответственности

Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по кризисному менеджменту Янеза Ленарчича, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.
"Европейский союз самым решительным образом осуждает эти продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища, – сказано в заявлении. – Агрессивная война России против Украины бушует в стране уже более четырех с половиной месяцев. Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница – ВС РФ и их марионетки оставляют кровавый след по Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России при полном игнорировании международного гуманитарного права должно быть немедленно прекращено".
Боррель и Ленарчич подчеркнули, что "не может быть безнаказанности за нарушения и преступления, совершенные российскими силами и их политическим руководством".
"Все виновные в этих злодеяниях будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права", – указывается в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.