Кулеба назвал пять параметров спецтрибунала для России

Кулеба: Мы хотим, чтобы преступление агрессии, совершенное Россией против Украины, не осталось безнаказанным Фото: mfa.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба выступал перед участниками конференции по видеосвязи.

"Я выскажусь предельно ясно: Украина обвиняет Россию в совершении преступления агрессии. Вместе с другими государствами, организациями и институтами мы используем все доступные инструменты, чтобы добиться справедливости для тысяч невинных жертв этого преступления, и мы не опустим руки, пока виновные не будут привлечены к ответственности", – заявил министр.

Глава МИД рассказал, что новый трибунал не будет ослаблять или дублировать функции Международного уголовного суда или других существующих международных трибуналов, а наоборот, дополнит их.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции, сказал, что существующие суды не имеют юрисдикции, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в первичном преступлении агрессии РФ против Украины.

"Мы хотим, чтобы преступление агрессии, совершенное Россией против Украины, не осталось безнаказанным", – добавил Кулеба.

Он сказал, что Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала такие пять параметров:

спецтрибунал будет базироваться на правилах и подходах, применяемых Международным уголовным судом и изложенных в его Римском уставе. Он будет расследовать и преследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории, как это определено в статье 8 bis Римского устава;

юрисдикция спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014, начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;

специальный трибунал будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, которые осуществляют эффективный контроль или непосредственно управляют политическими или военными действиями государства;

официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание;

специальный трибунал будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и будет создан как международный специальный уголовный ad hoc – трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

"Тысячи невинных жертв этого преступления агрессии заслуживают справедливости. Справедливость также необходима международному сообществу в целом, чтобы наказать наибольшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны. Мы должны положить конец безнаказанности и оставить следующим поколениям мир, где верховенство права будет всегда господствовать", – подчеркнул министр.