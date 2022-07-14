Кулеба назвал пять параметров спецтрибунала для России

Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Кулеба выступал перед участниками конференции по видеосвязи.
"Я выскажусь предельно ясно: Украина обвиняет Россию в совершении преступления агрессии. Вместе с другими государствами, организациями и институтами мы используем все доступные инструменты, чтобы добиться справедливости для тысяч невинных жертв этого преступления, и мы не опустим руки, пока виновные не будут привлечены к ответственности", – заявил министр.
Глава МИД рассказал, что новый трибунал не будет ослаблять или дублировать функции Международного уголовного суда или других существующих международных трибуналов, а наоборот, дополнит их.
Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции, сказал, что существующие суды не имеют юрисдикции, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в первичном преступлении агрессии РФ против Украины.
"Мы хотим, чтобы преступление агрессии, совершенное Россией против Украины, не осталось безнаказанным", – добавил Кулеба.
Он сказал, что Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала такие пять параметров:
"Тысячи невинных жертв этого преступления агрессии заслуживают справедливости. Справедливость также необходима международному сообществу в целом, чтобы наказать наибольшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны. Мы должны положить конец безнаказанности и оставить следующим поколениям мир, где верховенство права будет всегда господствовать", – подчеркнул министр.
Ukraine Accountability Conference проходит в Гааге (Нидерланды). В ней принимают участие министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, Еврокомиссия, представители ряда стран.
О необходимости создания специального трибунала для РФ говорил и Зеленский. Он также рассказал, что с 24 февраля в Украине зарегистрировали более 34 тыс. преступлений, связанных с агрессией РФ.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ ранее поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, сообщал Кулеба.