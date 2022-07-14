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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба назвал пять параметров спецтрибунала для России

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Кулеба: Мы хотим, чтобы преступление агрессии, совершенное Россией против Украины, не осталось безнаказанным
Кулеба: Мы хотим, чтобы преступление агрессии, совершенное Россией против Украины, не осталось безнаказанным
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июля в ходе конференции Ukraine Accountability Conference, посвященной военным преступлениям России, призвал создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины – с его помощью можно будет привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство РФ.

Об этом сообщила пресс-служба МИД. 

Кулеба выступал перед участниками конференции по видеосвязи. 

"Я выскажусь предельно ясно: Украина обвиняет Россию в совершении преступления агрессии. Вместе с другими государствами, организациями и институтами мы используем все доступные инструменты, чтобы добиться справедливости для тысяч невинных жертв этого преступления, и мы не опустим руки, пока виновные не будут привлечены к ответственности", – заявил министр.

Глава МИД рассказал, что новый трибунал не будет ослаблять или дублировать функции Международного уголовного суда или других существующих международных трибуналов, а наоборот, дополнит их.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции, сказал, что существующие суды не имеют юрисдикции, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в первичном преступлении агрессии РФ против Украины. 

"Мы хотим, чтобы преступление агрессии, совершенное Россией против Украины, не осталось безнаказанным", – добавил Кулеба. 

Он сказал, что Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала такие пять параметров: 

  • спецтрибунал будет базироваться на правилах и подходах, применяемых Международным уголовным судом и изложенных в его Римском уставе. Он будет расследовать и преследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории, как это определено в статье 8 bis Римского устава;
  • юрисдикция спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014, начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
  • специальный трибунал будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, которые осуществляют эффективный контроль или непосредственно управляют политическими или военными действиями государства;
  • официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание;
  • специальный трибунал будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и будет создан как международный специальный уголовный ad hoc – трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

"Тысячи невинных жертв этого преступления агрессии заслуживают справедливости. Справедливость также необходима международному сообществу в целом, чтобы наказать наибольшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны. Мы должны положить конец безнаказанности и оставить следующим поколениям мир, где верховенство права будет всегда господствовать", – подчеркнул министр. 

Контекст:

Ukraine Accountability Conference проходит в Гааге (Нидерланды). В ней принимают участие министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, Еврокомиссия, представители ряда стран. 

О необходимости создания специального трибунала для РФ говорил и Зеленский. Он также рассказал, что с 24 февраля в Украине зарегистрировали более 34 тыс. преступлений, связанных с агрессией РФ.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ ранее поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, сообщал Кулеба.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Нидерланды, МИД Украины, агрессия, Гаага, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, преступление, российская агрессия, трибунал, конференция
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