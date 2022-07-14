Суды, которые сейчас есть в мире, не могут привлечь к ответственности всех виновных в агрессии РФ против Украины – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, обращаясь 14 июля к участниками конференции Ukraine Accountability Conference, посвященной военным преступлениям России. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Офиса президента.
"Имеющиеся судебные учреждения по юрисдикционным причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных именно в первичном преступлении агрессии. Поэтому и нужен специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание начавших эту историю катастроф и трагедий, которая стала крупнейшей войной в Европе с Второй мировой", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что ответственность должны понести лица, принимавшие решения, которые повлекли эти преступления.
"Наших с вами усилий хватит, чтобы зафиксировать преступления российских оккупантов, чтобы собрать все доказательства и сделать это так, чтобы они были абсолютно допустимы в судах, чтобы установить каждого из виновных. Однако те люди, чьи решения привели к этому массиву преступлений, не должны скрываться за так называемым иммунитетом должностных лиц. Принцип неизбежности наказания должен действовать и для этих людей. И это может обеспечить только специальный трибунал по агрессии против Украины", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ukraine Accountability Conference проходит в Гааге (Нидерланды). В ней принимают участие министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, Еврокомиссия, представители ряда стран, онлайн выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины призвал создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Кулеба объяснял, что это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности.
Зеленский рассказал, что с 24 февраля в Украине зарегистрировали более 34 тыс. преступлений, связанных с агрессией РФ.