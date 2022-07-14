Суды, которые сейчас есть в мире, не могут привлечь к ответственности всех виновных в агрессии РФ против Украины – Зеленский

Зеленский: Люди, чьи решения привели к этому массиву преступлений, не должны скрываться за так называемым иммунитетом должностных лиц Фото: ЕРА

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, обращаясь 14 июля к участниками конференции Ukraine Accountability Conference, посвященной военным преступлениям России. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Офиса президента.

"Имеющиеся судебные учреждения по юрисдикционным причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных именно в первичном преступлении агрессии. Поэтому и нужен специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание начавших эту историю катастроф и трагедий, которая стала крупнейшей войной в Европе с Второй мировой", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что ответственность должны понести лица, принимавшие решения, которые повлекли эти преступления.

"Наших с вами усилий хватит, чтобы зафиксировать преступления российских оккупантов, чтобы собрать все доказательства и сделать это так, чтобы они были абсолютно допустимы в судах, чтобы установить каждого из виновных. Однако те люди, чьи решения привели к этому массиву преступлений, не должны скрываться за так называемым иммунитетом должностных лиц. Принцип неизбежности наказания должен действовать и для этих людей. И это может обеспечить только специальный трибунал по агрессии против Украины", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)