"Трибунал будет". Зеленский заявил, что в мире готовы сделать все, чтобы "каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев"

Об этом глава Украинского государства рассказал 13 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Мировые демократии готовы сделать все необходимое, чтобы каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев. И мы должны скоординировать усилия так, чтобы все виновные получили справедливые приговоры. Трибунал будет", – уверен Зеленский.
Участие в конференции, посвященной военным преступлениям России на территории Украины, анонсировал глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Одной из центральных тем [мероприятия] станет создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины… Я призову участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, предложу разработать подписание соответствующего международного договора", – рассказал министр 13 июля.
По словам Кулебы, необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
"Теперь слово за правительствами. Для чего нужен специальный трибунал? По сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности именно за преступление агрессии против Украины", – подчеркнул глава МИД.
Как сообщили на сайте МИД, онлайн-конференция Ukraine Accountability Conference пройдет 13–14 июля, кроме внешнеполитического ведомства Украины, в ней примут участие правительство Нидерландов, офис прокурора Международного уголовного суда, Европейская комиссия и представители ряда стран.
Ветеран правосудия Бенджамин Ференц, который был прокурором на Нюрнбергском процессе над нацистами, уверен в том, что президента РФ Владимира Путина можно посадить за решетку за преступления против Украины, но для этого нужна решимость.