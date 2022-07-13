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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Трибунал будет". Зеленский заявил, что в мире готовы сделать все, чтобы "каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев"

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Все виновные в военных преступлениях против украинцев должны получить справедливые приговоры, отметил Зеленский
Все виновные в военных преступлениях против украинцев должны получить справедливые приговоры, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 14 июля планирует обратиться к участникам форума в Гааге (Нидерланды), посвященного привлечению к ответственности российских военных преступников.

Об этом глава Украинского государства рассказал 13 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Мировые демократии готовы сделать все необходимое, чтобы каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев. И мы должны скоординировать усилия так, чтобы все виновные получили справедливые приговоры. Трибунал будет", – уверен Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1101304900738274/

Участие в конференции, посвященной военным преступлениям России на территории Украины, анонсировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Одной из центральных тем [мероприятия] станет создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины… Я призову участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, предложу разработать подписание соответствующего международного договора", – рассказал министр 13 июля.

По словам Кулебы, необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

"Теперь слово за правительствами. Для чего нужен специальный трибунал? По сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности именно за преступление агрессии против Украины", – подчеркнул глава МИД.

Контекст:

Как сообщили на сайте МИД, онлайн-конференция Ukraine Accountability Conference пройдет 13–14 июля, кроме внешнеполитического ведомства Украины, в ней примут участие правительство Нидерландов, офис прокурора Международного уголовного суда, Европейская комиссия и представители ряда стран. 

Ветеран правосудия Бенджамин Ференц, который был прокурором на Нюрнбергском процессе над нацистами, уверен в том, что президента РФ Владимира Путина можно посадить за решетку за преступления против Украины, но для этого нужна решимость.

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, агрессия, Гаага, приговор, Владимир Зеленский, преступление, украинцы, война России против Украины, трибунал, президент, конференция, обращение, российские оккупанты
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