"Трибунал будет". Зеленский заявил, что в мире готовы сделать все, чтобы "каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев"

Все виновные в военных преступлениях против украинцев должны получить справедливые приговоры, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства рассказал 13 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Мировые демократии готовы сделать все необходимое, чтобы каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев. И мы должны скоординировать усилия так, чтобы все виновные получили справедливые приговоры. Трибунал будет", – уверен Зеленский.

Участие в конференции, посвященной военным преступлениям России на территории Украины, анонсировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Одной из центральных тем [мероприятия] станет создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины… Я призову участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, предложу разработать подписание соответствующего международного договора", – рассказал министр 13 июля.

По словам Кулебы, необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

"Теперь слово за правительствами. Для чего нужен специальный трибунал? По сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности именно за преступление агрессии против Украины", – подчеркнул глава МИД.