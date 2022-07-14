С 24 февраля в Украине зарегистрировали более 34 тыс. преступлений, связанных с агрессией РФ – Зеленский

"Каждый день гибнут люди, каждый день гибнут дети. Из-за российской агрессии десятки тысяч украинцев убиты, замучены, искалечены и миллионы депортированы в Россию или лишены дома из-за боевых действий. До сих пор устанавливается, сколько украинских детей российские силы выкрали и вывезли из Украины. Предварительная цифра страшна – более 200 тыс. детей. Мир видит, что произошло в Мариуполе и Буче, мир видит российский ракетный террор. Буквально в прямом эфире все могут видеть, как российская артиллерия сжигает города на Донбассе и разрушает гражданскую инфраструктуру в Харькове и на юге нашего государства", – сказал он.

Зеленский сообщил, что только за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, украинские правоохранители зарегистрировали 34 039 преступлений, связанных с российской агрессией.

"Это немногим меньше, чем за пять месяцев. А представьте, сколько преступлений российские оккупанты совершили с 2014 года! За это первичное, начальное преступление вооруженной агрессии должно быть обязательное и принципиальное наказание для всех российских преступников. Украинское правосудие выполнит ту часть работы, которую позволяет национальная юрисдикция. Верю, что Международный уголовный суд неминуемо обеспечит ответственность виновных в преступлениях, которые относятся к его подсудности, – военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)