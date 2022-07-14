С 24 февраля в Украине зарегистрировали более 34 тыс. преступлений, связанных с агрессией РФ – Зеленский

"Каждый день гибнут люди, каждый день гибнут дети. Из-за российской агрессии десятки тысяч украинцев убиты, замучены, искалечены и миллионы депортированы в Россию или лишены дома из-за боевых действий. До сих пор устанавливается, сколько украинских детей российские силы выкрали и вывезли из Украины. Предварительная цифра страшна – более 200 тыс. детей. Мир видит, что произошло в Мариуполе и Буче, мир видит российский ракетный террор. Буквально в прямом эфире все могут видеть, как российская артиллерия сжигает города на Донбассе и разрушает гражданскую инфраструктуру в Харькове и на юге нашего государства", – сказал он.
Зеленский сообщил, что только за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, украинские правоохранители зарегистрировали 34 039 преступлений, связанных с российской агрессией.
"Это немногим меньше, чем за пять месяцев. А представьте, сколько преступлений российские оккупанты совершили с 2014 года! За это первичное, начальное преступление вооруженной агрессии должно быть обязательное и принципиальное наказание для всех российских преступников. Украинское правосудие выполнит ту часть работы, которую позволяет национальная юрисдикция. Верю, что Международный уголовный суд неминуемо обеспечит ответственность виновных в преступлениях, которые относятся к его подсудности, – военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ukraine Accountability Conference проходит в Гааге (Нидерланды). В ней принимают участие министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, Еврокомиссия, представители ряда стран, онлайн выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины призвал создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Кулеба объяснял, что это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности.