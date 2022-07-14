"Тот момент, когда разорвал дипотношения с КНДР". Кулеба пошутил в Instagram про Северную Корею

Кулеба прокомментировал ситуацию с отношениями Украины и КНДР Фото: EPA

"Тот момент, когда разорвал дипотношения с КНДР..." – написал Кулеба, опубликовав свое фото с драматичным выражением лица.

"На самом деле каждый токсичный друг России должен знать, что неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины будет всегда получать максимально жесткую реакцию", – добавил он.

View this post on Instagram A post shared by Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

14 июля Северная Корея признала "независимость" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с КНДР.

"Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях", – пообещал президент Украины Владимир Зеленский.