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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тот момент, когда разорвал дипотношения с КНДР". Кулеба пошутил в Instagram про Северную Корею

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Кулеба прокомментировал ситуацию с отношениями Украины и КНДР
Кулеба прокомментировал ситуацию с отношениями Украины и КНДР
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал "максимально жесткую реакцию" за неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Об этом он написал в Instagram 13 июля.

"Тот момент, когда разорвал дипотношения с КНДР..." – написал Кулеба, опубликовав свое фото с драматичным выражением лица.

"На самом деле каждый токсичный друг России должен знать, что неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины будет всегда получать максимально жесткую реакцию", – добавил он.

14 июля Северная Корея признала "независимость" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с КНДР.

"Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях", – пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимир Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Перед этим, 21 февраля, "ЛНР" и "ДНР" признали Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны лишь несколькими странами ООН (Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру), писал "Интерфакс". 30 июля "независимость" "ЛДНР" признала Сирия.

Теги: КНДР, Северная Корея, Дмитрий Кулеба, ДНР, дипломатические отношения, ЛНР, ОРДЛО, ЛДНР
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