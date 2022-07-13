Зеленский о признании КНДР "независимости" "ЛДНР": Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты

Об этом 13 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Он рассказал, что сегодня участвовал (по видеосвязи) в работе конференции "Азиатское лидерство" в Южной Корее – одной из площадок, которая "привлекает внимание всего региона".
"И какая злая ирония: сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала [Корейская Народная Демократическая Республика] КНДР. Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях. Но это такая новость, что даже в дополнительных комментариях она не нуждается. Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты", – отметил Зеленский.
В МИД Украины в ответ на решение КНДР признать так называемую независимость временно оккупированных РФ территорий в Донецкой и Луганской областях заявили о разрыве дипломатических отношений между странами.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимир Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Перед этим, 21 февраля, "ЛНР" и "ДНР" признали Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны лишь несколькими странами ООН (Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру), писал "Интерфакс". 30 июля "независимость" "ЛДНР" признала Сирия.