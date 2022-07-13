ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский о признании КНДР "независимости" "ЛДНР": Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новость о "признании" КНДР "ЛДНР" "даже в дополнительных комментариях не нуждается", отметил Зеленский
Новость о "признании" КНДР "ЛДНР" "даже в дополнительных комментариях не нуждается", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина будет жестко реагировать на всех уровнях на "признание" Северной Кореей "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР".

Об этом 13 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что сегодня участвовал (по видеосвязи) в работе конференции "Азиатское лидерство" в Южной Корее – одной из площадок, которая "привлекает внимание всего региона".

"И какая злая ирония: сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала [Корейская Народная Демократическая Республика] КНДР. Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях. Но это такая новость, что даже в дополнительных комментариях она не нуждается. Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1101304900738274/

В МИД Украины в ответ на решение КНДР признать так называемую независимость временно оккупированных РФ территорий в Донецкой и Луганской областях заявили о разрыве дипломатических отношений между странами.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимир Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Перед этим, 21 февраля, "ЛНР" и "ДНР" признали Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны лишь несколькими странами ООН (Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру), писал "Интерфакс". 30 июля "независимость" "ЛДНР" признала Сирия.

Теги: Россия, Украина, КНДР, боевики, независимость, ДНР, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, ЛНР, конференция, ОРДЛО, признание, ЛДНР, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки G
Дмитрий ГОРДОН
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (208328)
2
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (139483)
3
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (119425)
4
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (115195)
5
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (109686)
6
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (109406)
7
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (95041)
8
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (61587)
 
 
 
 