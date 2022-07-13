Зеленский о признании КНДР "независимости" "ЛДНР": Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты

Новость о "признании" КНДР "ЛДНР" "даже в дополнительных комментариях не нуждается", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 13 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что сегодня участвовал (по видеосвязи) в работе конференции "Азиатское лидерство" в Южной Корее – одной из площадок, которая "привлекает внимание всего региона".

"И какая злая ирония: сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала [Корейская Народная Демократическая Республика] КНДР. Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях. Но это такая новость, что даже в дополнительных комментариях она не нуждается. Все очевидно. По какому пути идем мы и к чему могут привести оккупанты", – отметил Зеленский.

В МИД Украины в ответ на решение КНДР признать так называемую независимость временно оккупированных РФ территорий в Донецкой и Луганской областях заявили о разрыве дипломатических отношений между странами.