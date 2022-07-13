Северная Корея признала "независимость" "ЛДНР", Украина в ответ разрывает дипломатические отношения с КНДР

Согласно сообщению МИД, контактов между Украиной и КНДР не было и раньше из-за санкций Фото: depositphotos.com

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую независимость временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", – говорится в заявлении.

Решение КНДР ничтожное и не повлечет юридических последствий или изменения границ Украины, добавили в МИД.

"В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", – добавили в министерстве.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что обращение России к КНДР о поддержке в легитимизации захвата территорий говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна.

"У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", – добавил он.