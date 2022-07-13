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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Северная Корея признала "независимость" "ЛДНР", Украина в ответ разрывает дипломатические отношения с КНДР

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Согласно сообщению МИД, контактов между Украиной и КНДР не было и раньше из-за санкций
Согласно сообщению МИД, контактов между Украиной и КНДР не было и раньше из-за санкций
Фото: depositphotos.com

Украина разрывает дипломатические отношения с Северной Кореей в ответ на признание страной "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 13 июля.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую независимость временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", – говорится в заявлении. 

Решение КНДР ничтожное и не повлечет юридических последствий или изменения границ Украины, добавили в МИД.

"В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", – добавили в министерстве. 

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что обращение России к КНДР о поддержке в легитимизации захвата территорий говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. 

"У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", – добавил он.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимир Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Перед этим, 21 февраля "ЛНР" и "ДНР" признали Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны лишь несколькими странами ООН (Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру), писал "Интерфакс".  30 июля "независимость" "ЛДНР" признала Сирия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: КНДР, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, ДНР, дипломатические отношения, ЛНР, ОРДЛО, ЛДНР
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