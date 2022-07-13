Северная Корея признала "независимость" "ЛДНР", Украина в ответ разрывает дипломатические отношения с КНДР

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую независимость временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", – говорится в заявлении.
Решение КНДР ничтожное и не повлечет юридических последствий или изменения границ Украины, добавили в МИД.
"В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", – добавили в министерстве.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что обращение России к КНДР о поддержке в легитимизации захвата территорий говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна.
"У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", – добавил он.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимир Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Перед этим, 21 февраля "ЛНР" и "ДНР" признали Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны лишь несколькими странами ООН (Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру), писал "Интерфакс". 30 июля "независимость" "ЛДНР" признала Сирия.