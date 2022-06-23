ГОРДОН
 
 
МИР

Токаев рассказал, что после отказа признать боевиков "ЛДНР" у него состоялась "очень хорошая встреча" с Путиным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Территориальная целостность государств должна преобладать, отметил Токаев
Территориальная целостность государств должна преобладать, отметил Токаев
Фото: EPA

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме назвал временно оккупированные Донецк и Луганск "квазигосударственными территориями", пояснил, почему отказался признать так называемые "ЛДНР".

Об этом Токаев рассказал 21 июня, выступая на Катарском экономическом форуме. Видеозапись опубликована в YouTube форума.

Токаева спросили, выражал ли президент РФ Владимир Путин какое-либо разочарование его отказом признать боевиков "ЛДНР".

Президент Казахстана ответил отрицательно.

По словам Токаева, Путин был "очень спокойным и уверенным", а после форума у них состоялась "очень хорошая встреча".

Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН.

"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал президент Казахстана. 

В Офисе президента Украины (ОПУ) заявили, что "единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия".

"Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя отказ Токаева признать "ЛДНР".

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По состоянию на 22 июня российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территорий Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, Украина, Луганск, ООН, Казахстан, захват, оккупация, агрессия, боевики, вторжение, Катар, независимость, ДНР, война России против Украины, президент, ЛНР, ОРДЛО, признание, ЛДНР, Касым-Жомарт Токаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В чем смысл? Просто осложнить жизнь гражданам?" Макаревич высказался о запрете в РФ Facebook
"В чем смысл? Просто осложнить жизнь гражданам?" Макаревич высказался о запрете в РФ Facebook
В Великобритании представили первый официальный портрет принца Уильяма и его жены Кэтрин
В Великобритании представили первый официальный портрет принца Уильяма и его жены Кэтрин
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (642454)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (317861)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184364)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147567)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145989)
6
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (96299)
7
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96185)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91521)
 
 
 
 