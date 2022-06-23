Токаев рассказал, что после отказа признать боевиков "ЛДНР" у него состоялась "очень хорошая встреча" с Путиным

Об этом Токаев рассказал 21 июня, выступая на Катарском экономическом форуме. Видеозапись опубликована в YouTube форума.

Токаева спросили, выражал ли президент РФ Владимир Путин какое-либо разочарование его отказом признать боевиков "ЛДНР".

Президент Казахстана ответил отрицательно.

По словам Токаева, Путин был "очень спокойным и уверенным", а после форума у них состоялась "очень хорошая встреча".

Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН.

"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал президент Казахстана.

В Офисе президента Украины (ОПУ) заявили, что "единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия".

"Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя отказ Токаева признать "ЛДНР".