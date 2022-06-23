Токаев рассказал, что после отказа признать боевиков "ЛДНР" у него состоялась "очень хорошая встреча" с Путиным

Об этом Токаев рассказал 21 июня, выступая на Катарском экономическом форуме. Видеозапись опубликована в YouTube форума.
Токаева спросили, выражал ли президент РФ Владимир Путин какое-либо разочарование его отказом признать боевиков "ЛДНР".
Президент Казахстана ответил отрицательно.
По словам Токаева, Путин был "очень спокойным и уверенным", а после форума у них состоялась "очень хорошая встреча".
Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН.
"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал президент Казахстана.
В Офисе президента Украины (ОПУ) заявили, что "единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия".
"Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя отказ Токаева признать "ЛДНР".
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По состоянию на 22 июня российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территорий Донецкой и Луганской областей.