"Единственным союзником Кремля осталась Сирия". В ОПУ прокомментировали заявление Токаева о непризнании Казахстаном квазианклавов "ЛДНР"

Путин (на фото) сделал из РФ "нерукоподаваемого изгоя", отметил Подоляк Фото: EPA

Он прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал временно оккупированные Донецк и Луганск "квазигосударственными территориями", отметив, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР".

"Токаев отказался признавать квазианклавы "ЛДНР". Ни одна страна СНГ/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях. Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия, – написал Подоляк. – [Президент РФ Владимир] Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя".

Президент Казахстану @TokayevKZ відмовився визнавати квазіанклави «ЛДНР». Жодна країна СНД/ОДКБ не хоче брати участі в російських злочинах. Єдиним союзником Кремля на політичній мапі залишилася Сирія. Путін хотів зробити з Росії могутню країну, а зробив нерукоподаваного ізгоя. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 17, 2022

В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.