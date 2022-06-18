"Единственным союзником Кремля осталась Сирия". В ОПУ прокомментировали заявление Токаева о непризнании Казахстаном квазианклавов "ЛДНР"

Он прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал временно оккупированные Донецк и Луганск "квазигосударственными территориями", отметив, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР".
"Токаев отказался признавать квазианклавы "ЛДНР". Ни одна страна СНГ/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях. Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия, – написал Подоляк. – [Президент РФ Владимир] Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя".
Президент Казахстану @TokayevKZ відмовився визнавати квазіанклави «ЛДНР». Жодна країна СНД/ОДКБ не хоче брати участі в російських злочинах. Єдиним союзником Кремля на політичній мапі залишилася Сирія. Путін хотів зробити з Росії могутню країну, а зробив нерукоподаваного ізгоя.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 17, 2022
В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По состоянию на 18 июня российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территорий Донецкой и Луганской областей.