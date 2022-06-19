Токаев отказался принять от России орден Александра Невского

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай на запрос Tengrinews.kz подтвердил ранее опубликованную информацию об этом.
В частности, казахстанский политолог Ербола Едилов сообщал, что Токаев поблагодарил российскую сторону за оказанную честь, объяснив, что "им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды".
"По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" первой степени", – отметил Едилов.
17 июня на Петербургском международном экономическом форуме Токаев в присутствии президента России Владимира Путина заявил, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР", под видом защиты которых российская армия открыто вторглась в Украину в феврале.