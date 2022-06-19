Токаев отказался принять от России орден Александра Невского

По версии политолога из Казахстана, Токаев (на фото) поблагодарил Россию за оказанную честь Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай на запрос Tengrinews.kz подтвердил ранее опубликованную информацию об этом.

В частности, казахстанский политолог Ербола Едилов сообщал, что Токаев поблагодарил российскую сторону за оказанную честь, объяснив, что "им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды".

"По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" первой степени", – отметил Едилов.