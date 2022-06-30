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Сирия признала "независимость" "ЛНР" и "ДНР". Зеленский назвал это "ничтожной историей"

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В сирийском МИД утверждают, что приняли такое решение, "опираясь на общую волю и желание наладить отношения во всех сферах" с "ЛДНР"
В сирийском МИД утверждают, что приняли такое решение, "опираясь на общую волю и желание наладить отношения во всех сферах" с "ЛДНР"
Фото: depositphotos.com

Сирия признала "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом 29 июня сообщило сирийское государственное новостное агентство Sana со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии.

В сирийском МИД утверждают, что приняли такое решение, "опираясь на общую волю и желание наладить отношения во всех сферах" с террористическими организациями на востоке Украины.

Решение Сирии прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия все же выдавила из Сирии сообщение о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, станет еще больше", – подчеркнул глава государства.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимир Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Ранее "ЛНР" и "ДНР" признали Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны лишь несколькими странами ООН.

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Теги: Украина, Сирия, оккупация, независимость, ДНР, Владимир Зеленский, ЛНР, ОРДЛО
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