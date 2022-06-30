Сирия признала "независимость" "ЛНР" и "ДНР". Зеленский назвал это "ничтожной историей"

В сирийском МИД утверждают, что приняли такое решение, "опираясь на общую волю и желание наладить отношения во всех сферах" с "ЛДНР" Фото: depositphotos.com

В сирийском МИД утверждают, что приняли такое решение, "опираясь на общую волю и желание наладить отношения во всех сферах" с террористическими организациями на востоке Украины.

Решение Сирии прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия все же выдавила из Сирии сообщение о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, станет еще больше", – подчеркнул глава государства.