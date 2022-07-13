Россия выпустила по Украине уже почти 3 тыс. ракет – Зеленский

Зеленский о ракетных ударах: Это тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов Фото: president.gov.ua

Президент заявил, что это ракетный террор, который является частью российской тактики.

"2960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты. Представьте обычный шопинг-мол или школу где-нибудь в Инчхоне или в Кванджу (южнокорейские города-миллионники. – "ГОРДОН"). Как вы восприняли бы удар по таким объектам большой противокорабельной ракетой, которую разрабатывали для уничтожения авианосцев? А сотни схожих ударов? Конечно, это тактика. Тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов и каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", – сказал он.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

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