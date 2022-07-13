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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия выпустила по Украине уже почти 3 тыс. ракет – Зеленский

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Зеленский о ракетных ударах: Это тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов
Зеленский о ракетных ударах: Это тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов
Фото: president.gov.ua

За время полномасштабного вторжения в Украину оккупационная армия РФ выпустила по территории страны 2960 ракет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 13 июля, обращаясь по видеосвязи к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Южной Корее. Текст обращения приводит сайт главы государства.

Президент заявил, что это ракетный террор, который является частью российской тактики. 

"2960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты. Представьте обычный шопинг-мол или школу где-нибудь в Инчхоне или в Кванджу (южнокорейские города-миллионники. – "ГОРДОН").  Как вы восприняли бы удар по таким объектам большой противокорабельной ракетой, которую разрабатывали для уничтожения авианосцев? А сотни схожих ударов? Конечно, это тактика. Тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов и каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, часть из них сбивает украинская ПВО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Южная Корея, Сеул, армия РФ, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, крылатая ракета
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