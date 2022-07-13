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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал пять элементов тактики, применяемой РФ против Украины

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Зеленский о помощи Украине: Это как с вакцинами если не помогаешь другим народам, должен быть готов, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной
Зеленский о помощи Украине: Это как с вакцинами – если не помогаешь другим народам, должен быть готов, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной
Фото: president.gov.ua

Россия применяет против Украины тактику террора, если он останется безнаказанным, другие страны мира могут увидеть его повторение. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал 13 июля, обращаясь по видеосвязи к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Южной Корее. Текст обращения приводит сайт главы государства.

"Я говорил о том, что дальше Россия планирует пойти в другие страны Европы и Азии. Это ее стратегия. Но какая тактика? 100 дней, прошедшие от того моего обращения в ваш парламент, полностью показали тактику России. Каждая ее деталь – это террор, – сказал Зеленский. – Тактика – это то, чему легко научиться, когда видишь, что она работает. И поэтому разные тирании сейчас смотрят, сработает ли российская тактика". 

По словам президента, тактика, которую РФ применяет против Украины, состоит из пяти элементов. 

Первый – захват в заложники городов артиллерией, сказал Зеленский. 

"Российская армия организует свое наступление так, чтобы ее пушки и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов. Например, именно это было целью оккупантов весной, когда российские солдаты двигались от северной границы нашего государства в нашу столицу, чтобы иметь возможность либо уничтожить Киев из артиллерии, либо шантажировать нас таким уничтожением. Украинская армия выбила россиян с северных территорий, но оккупанты остаются на востоке и юге нашей страны и строят свое наступление так же – чтобы в прицелах их пушек и в досягаемости для систем залпового огня были обычные дома", – продолжил он. 

Второй элемент – ракетные удары по гражданским объектам. Это ракетный террор, говорит Зеленский. По его словам, с 24 февраля РФ выпустила по Украине 2960 ракет

Третий элемент – депортация граждан Украины. Президент рассказал, что принудительно оккупанты вывезли на территорию РФ около 2 млн украинцев, среди которых сотни тысяч детей. 

"Точных цифр сейчас никто не назовет – всех этих увезенных людей лишают средств связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой, на родину. Как мы потом соберем наш народ из всех мест, куда людей принудительно вывезли? – возмутился он. – Более того, Россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые людей заставляют проходить на оккупированной территории. Десятки тысяч людей там остаются. Молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит". 

Еще один элемент тактики РФ – "экономический шок", который коснулся не только Украины. Зеленский привел в пример ситуацию на Шри-Ланке. 

"Шокирующий рост цен на еду и горючее повлек за собой социальный взрыв. Никто сейчас не знает, чем это закончится. Однако все вы знаете, что такие же взрывы возможны и в других странах, которые затрагивают продовольственный и энергетический кризисы. А что привело к обострению этих кризисов? Циничная блокада Россией наших морских портов, не выпускающая на мировой рынок критически важные поставки украинского продовольствия. А также абсолютно продуманная российская игра по повышению цен на энергоресурсы", – рассказал он. 

Пятым элементом тактики РФ Зеленский назвал пропаганду. По его словам, российской пропаганде подвержены и страны Азии. 

"Война России против Украины – это действительно глобальный вопрос. Вопрос не только о том, что ожидает наш народ, но и о том, что ожидает десятки других народов. Российская тактика не должна стать глобальной нормой, и мировой порядок должен быть восстановлен. Когда Украина обращается к партнерам за оружием для своей обороны и ради усиления санкций против государства-террориста, это касается не только нашей защиты. Это как с вакцинами – если не помогаешь другим народам, должен быть готов, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной. И я искренне благодарен Республике Корея, которая осознает, что ситуация именно такая, что действовать нужно совместно", – добавил президент Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Президент России Владимир Путин назвал это "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, артиллерия, Шри-Ланка, блокада, Владимир Зеленский, война России против Украины, морские порты Украины
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