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ПОЛИТИКА

Зеленский назначил спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке

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Субх был послом Украины в Алжире и Мавритании
Субх был послом Украины в Алжире и Мавритании
Фото: Ambassade d'Ukraine en Algérie/Посольство України в Алжирі / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Соответствующий указ №491/2022 глава государства подписал 12 июля.

На эту должность назначен украинский дипломат Максим Субх.

Он в разное время работал в посольствах Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре. До 6 мая 2022 года занимал должность посла Украины в Алжире и Мавритании.

Контекст:

20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза Зеленский заявлял, что начал новую политику Украины в обношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая Стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявлял, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ближний Восток, Африка, Владимир Зеленский, дипломатические отношения, дипломаты, Максим Субх
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