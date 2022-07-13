Зеленский назначил спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке

На эту должность назначен украинский дипломат Максим Субх.

Он в разное время работал в посольствах Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре. До 6 мая 2022 года занимал должность посла Украины в Алжире и Мавритании.

Контекст:

20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза Зеленский заявлял, что начал новую политику Украины в обношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая Стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявлял, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.