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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле

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Зеленский: Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности наказать Россию
Зеленский: Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию
Фото: EPA

Украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного 10 июля его пресс-службой.

"С начала этого вторжения украинские правоохранители делают все необходимое для фиксации преступлений оккупантов и для сбора доказательств. К этой работе привлечены наши партнеры из многих стран. Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное им против Украины и международного правопорядка", – заявил президент.

Он отметил, что готовит ряд международных переговоров и обращений.

"В моем графике на ближайшие недели именно такие переговоры и обращения, которые будут способствовать восстановлению справедливости, будут способствовать наказанию российских военных преступников. Причем эта активность направлена не только на Европу и другие традиционные регионы для работы украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент подчеркнул, что все российские военные преступники будут найдены и привлечены к ответственности.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 10 июля размещены верифицированные данные о 750 оккупантах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Зеленский, дипломатические отношения, война России против Украины, военное преступление
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