Зеленский: Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле

"С начала этого вторжения украинские правоохранители делают все необходимое для фиксации преступлений оккупантов и для сбора доказательств. К этой работе привлечены наши партнеры из многих стран. Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное им против Украины и международного правопорядка", – заявил президент.
Он отметил, что готовит ряд международных переговоров и обращений.
"В моем графике на ближайшие недели именно такие переговоры и обращения, которые будут способствовать восстановлению справедливости, будут способствовать наказанию российских военных преступников. Причем эта активность направлена не только на Европу и другие традиционные регионы для работы украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент подчеркнул, что все российские военные преступники будут найдены и привлечены к ответственности.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.
17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 10 июля размещены верифицированные данные о 750 оккупантах.