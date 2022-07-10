Зеленский: Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле

Зеленский: Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию Фото: EPA

"С начала этого вторжения украинские правоохранители делают все необходимое для фиксации преступлений оккупантов и для сбора доказательств. К этой работе привлечены наши партнеры из многих стран. Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное им против Украины и международного правопорядка", – заявил президент.

Он отметил, что готовит ряд международных переговоров и обращений.

"В моем графике на ближайшие недели именно такие переговоры и обращения, которые будут способствовать восстановлению справедливости, будут способствовать наказанию российских военных преступников. Причем эта активность направлена не только на Европу и другие традиционные регионы для работы украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что все российские военные преступники будут найдены и привлечены к ответственности.